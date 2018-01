Operativo contra Eln: ni capturas ni bajas

En libertad quedaron las cuatro personas que fueron detenidas como presuntas integrantes del Eln después de un operativo y enfrentamiento con ese grupo guerrillero en zona rural del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia.

Los comandantes de la Región N°6 de la Policía, general Carlos Rodríguez; del Comando Aéreo de Combate N°5, coronel Jairo Orlando Orjuela Arevalo y la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguraron en sus declaraciones que entre los capturados estaba una mujer y que ella, presuntamente, era alias Paola, “segunda cabecilla de finanzas del frente Héroes de Tarazá del Eln y compañera sentimental del alias ‘Yeison’ o ‘El Gurre’, principal cabecilla de esa estructura”.

Varias horas después de presentar los resultados del operativo ante los medios de comunicación, los detenidos quedaron en libertad.

EL COLOMBIANO habló con Joan Gil, esposo de la mujer detenida, quien según él se llama Doris Elena Feria y no tiene ninguna relación con “Paola”, la guerrillera del Eln.

Como lo publicó este diario el pasado jueves, Joan había asegurado que él es el propietario de la tienda donde se hizo el operativo de las autoridades, “ahí estaban los del Eln, pero después de los disparos y explosión de granadas, esa gente se fue y capturaron a mi esposa y a los otros muchachos, el lugar quedó prácticamente destrozado. Por fortuna se dieron cuenta que era un error y a todos los dejaron libres”.

Este diario consultó lo que pasó con el general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército, que también participó del operativo y que como el resto de instituciones, presentó dichos resultados.

“Nosotros como Ejército no tenemos funciones de policía judicial, lo que hicimos fue acompañar y apoyar el operativo que tenía unas órdenes de captura claras. Quiénes son o no los detenidos, no nos corresponde a nosotros, por eso en nuestras declaraciones no dimos los nombres y hablamos de presuntos”, explicó el oficial.

Por su parte, el general Rodríguez de la Policía, aclaró que tras la captura de esas personas, quienes aparentemente dispararon contra los soldados en el operativo, “no hubo material probatorio suficiente para imputarles los delitos de rebelión y agresión a servidor público, sin embargo quedan vinculados a una investigación”.