Pese a inhabilidades, ya están listos los magistrados

De ser exequibles, “la Corte puede señalar que esas inhabilidades no son aplicables a quienes ya se posesionaron, ya que no estaba vigente al momento de posesionarse, otra es que los efectos sean inmediatos, por lo que los magistrados tendrían que retirarse del cargo”.

Suárez calcula que en dos meses, aproximadamente, el Alto Tribunal debe dar su veredicto, que puede ser en dos sentidos: el primero, que declare las inhabilidades como inconstitucionales, lo que no generaría ningún problema; el otro es que determine que las prohibiciones se ajustan a la Constitución.

Esto porque la ley estatutaria en la que quedaron las inhabilidades tienen control automático de la Corte Constitucional, lo que quiere decir, según el profesor, que hasta que la Corte no se pronuncie sobre su constitucionalidad la ley no está vigente.

Todos los analistas consultados por EL COLOMBIANO explicaron que no es ilegal que el presidente haya posesionado a los magistrados: “Formalmente esas inhabilidades no existen, entonces el presidente está actuando conforme a la ley vigente”, aseguró David Suárez , docente de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit.

Con esos panoramas en mente, EL COLOMBIANO consultó a los expertos acerca de si fue o no una decisión apresurada del mandatario.

Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, aseveró: “Me parece un tanto precipitado a sabiendas de que hay una ley en trámite en cuanto al control de constitucionalidad en la Corte, con esas inhabilidades que no están vigente pero probablemente lo estarán en el futuro”.

Por su parte, Francisco Barbosa, constitucionalista de la Universidad Externado de Colombia, opinó que el presidente Santos debió, después de un estudio juicioso, posesionar a los magistrados que no incurrieran en la inhabilidad y esperar para instalar a los demás una vez se conozca el fallo de la Corte. De hecho, dos de los magistrados no se posesionaron esperando una respuesta del Alto Tribunal, los otros cinco lo harán la próxima semana, porque no han resuelto sus asuntos laborales.

Eso podría haber hecho el mandatario, pero, para David Suárez, hay que tener en cuenta que hay sectores del país que están presionando al Ejecutivo para que implemente rápido el Acuerdo, porque quieren ver a los excomandantes de las Farc compareciendo ante la JEP, lo que lo deja en una disyuntiva.

Es más una reacción mediática, continúa Suárez, ya que “esperar dos meses no es una gran afectación, porque así los magistrados arranquen mañana y los comandantes se sometan de inmediato, los procesos en Colombia se toman tiempo. Las decisiones de fondo frente a los comandantes demorará dos o tres años, por lo menos”.