“Me ofrecieron asilo para mi familia por información de los Uribe”: “Tuso Sierra”

En una entrevista a la W Radio, el exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra, conocido como “el Tuso Sierra”, afirmó que en las reuniones que sostuvo hace poco más de 10 años con personalidades como Piedad Córdoba e Iván Cepeda en una cárcel de Estados Unidos, le pidieron que hablara de lo que supiera sobre una supuesta relación de los miembros de la familia Uribe con grupos paramilitares.

En medio de la polémica generada por una columna del periodista Daniel Coronel sobre la manera en la que al parecer se armó el testimonio de el “Tuso Sierra” para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exparamilitar afirmó que una reunión que sostuvo con la exsenadora y excandidata presidencial Piedad Córdoba le ofrecieron asilo para su familia si podía dar información sobre las relaciones de la familia del expresidente y ahora senador Uribe con los grupos de autodefensa.

“La doctora Piedad Córdoba me dijo que me podía ayudar con el asilo en Suiza y Francia. Yo les dije que si, yo estaba recién llegado acá (Estados Unidos). En la reunión también estaban el otro senador Iván Cepeda y Rodrigo Lara, también me pidieron de hablara de los auspiciadores de los grupos de autodefensa”.

Acusó a periodista

El “Tuso Sierra”, también dijo en la entrevista a la W Radio que el periodista Juan Carlos Giraldo, quien lo entrevistó en dos oportunidades mientras se encontraba recluido en los Estados Unidos, le ofreció un trato, al parecer del ahora exfiscal Eduardo Montealegre, para que no lo excluyeran de la ley de Justicia y Paz y además afirmó que le ofrecieron 100 millones de pesos.

“Me ofreció que si yo hablaba de la supuesta relación de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares, yo podía llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía y también evitar que me expulsaran de Justicia y Paz. El me vino a entrevistar en dos oportunidades y en una de ellas me ofreció ese trato”, afirmó Sierra.