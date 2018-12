Petro denuncia amenazas de muerte contra él y su familia

Luego del debate de Odebrecht, Petro denunció que un hombre sospechoso llegó en moto a la vivienda de su progenitora y afirmó que le habían suspendido a ella los escoltas.

El senador ha dicho que el video donde aparece recibiendo un fajo de dinero fue grabado hace 13 años y que el dinero era del arquitecto Simón Vélez y que se los envió en efectivo porque el arquitecto aborrece el sistema financiero.

Sin embargo, este último negó haberle hecho un prestamo al senador y ex candidato presidencial. “Yo, Simón Velez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”, manifestó en un comunicado.

Petro confirmó además que la persona que aparece en el video es el ingeniero Juan Carlos Montes, quien posteriormente fue funcionario de su administración en la Alcaldía de Bogotá, y que estuvo involucrado en el escándalo de la máquina tapa huecos.

Alejandra Montes, hija del ingeniero, anunció ayer domingo a Noticias Uno que se va del país luego de recibir amenazas.

“Abandono el país porque me siento bastante asustada, y siento que mi seguridad y la de mi familia están en riesgo”.

“En la Fiscalía lo que me dieron fue un papel donde consta que yo estoy amenazada. Con eso se supone que estoy protegida, pero debo preservar la vida de mi hijo, preservar la vida de mi familia”, declaró.

“Y yo le pido al Estado colombiano que por favor proteja la vida de mis padres, de mi hermana y de mi familia”, concluyó Alejandra Montes.

El congresista anunció que este lunes explicará los detalles del video y que este martes dará una rueda de prensa al respecto.