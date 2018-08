Petro tiene razón, en la costa hay que comprar votos, yo nunca compré: Gerlein

Una polémica entrevista fue la que dio el exsenador Roberto Gerlein en W Radio. Habló de compra de votos en la Costa Atlántica, aseguró que Gustavo Petro puede ser presidente y dijo que era un heterosexual vigoroso.

“Petro tiene la razón (sobre la compra de votos en la Costa). Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho. Si el elector no recibe un aliño no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país”, indicó el exsenador.

Agregó que la compra de votos empezó por ser costeña pero se extendió por todo Colombia. “Yo tuve la suerte de hacer campañas nacionales. Yo no compré votos. Yo era un dirigente político que no tenía plata para comprar votos. Una campaña a mí me podía costar 600 o 700 millones de pesos”, reveló Gerleín.

Sobre su supuesta relación con la Aída Merlano, a la que llamaban su protegida y que está recluida en la cárcel por supuesta compra de votos. “A la señora Aída Merlano la he visto si mucho 3 o 4 veces en mi vida. No puedo decir nada de ella. Para eso están los jueces”, afirmó el exsenador.

Del mismo modo, se refirió al caso de su hermano Julio Gerlein, al cual le imputarán cargos por la operación ilegal en la casa blanca de Aída Merlano. “Ni los jueces pueden obligarme a ser juez de mi hermano. Anoche hablé con mi hermano Julio Gerlein, y me dijo que era inocente. Me dijo que estuviera seguro que él no había financiado la presunta compra de votos”, agregó.

También se refirió a la posibilidad que Gustavo Petro llegara a la Presidencia de la República. “Petro cabalga sobre su propia inteligencia, y cabalga sobre los errores que los medios le atribuyen a la derecha. Petro probablemente será presidente. Si la derecha se divide, Petro tiene el camino abierto”, aseguró Gerlein.

No se quedó atrás en los temas de sexo y homosexualidad y dio su punto de vista que siempre ha sido bastante polémico. “En el mundo el 6% de la población masculina es gay y el 4% de la población femenina es gay. Me han insultado por las redes, pero lo cierto es que saqué 140 mil votos, eso es apoyo”, indicó.

Así mismo, dijo que el sexo debe ser un instrumento de la naturaleza para la procreación de la especie, pero “también para divertirse”. “Los que me conocen saben lo heterosexual que soy. Afortunadamente soy un heterosexual vigoroso. No uso condón, yo tengo sexo seguro. El sexo debe tener su encanto”, indicó.

Por último, se refirió a la moda de llevar los pantalones tan alto y a las veces que lo han pillado durmiendo en el Senado. “Yo nunca en la vida me he dormido en el Senado. A mí me gusta cerrar los ojos. El Congreso no es para dormirse. Daniel Samper Ospina me inventó que yo me dormía en el Congreso y que los pantalones me daban en los hombros. Tonterías. Yo no me duermo en el Senado”, concluyó.