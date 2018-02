Pocas propuestas y mucha generalidad en foro de Cámara

Hoy estarán en el segundo foro los voceros del Mira, Opción Ciudadana, la UP, el Centro Democrático, la Farc y el Partido Liberal. Usted puede seguirnos en vivo a través de www.elcolombiano.com y en nuestro portal del Facebook. .

Según Olmer Muñoz , docente de la Facultad de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivariana, aunque no se generó mucha polémica entre los candidatos, el formato permitió, expresar las opiniones de los candidatos.

Aunque todos, en la contra pregunta de este diario, se comprometieron a defender la soberanía de Antioquia en el diferendo limítrofe con Belén de Bajirá, en un primer momento se mostraron ambiguos Monsalve, León Fredy Muñoz (Alianza Verde) y Over Dorado (ASI).

Los candidatos a la Cámara por Antioquia que participaron en el primer foro de candidatos al Congreso de este año, liderado por EL COLOMBIANO, evitaron la confrontación personal e ideológica e hicieron uso del derecho a la réplica más para ampliar sus planteamientos o propuestas que para defenderse o atacar. Solo el Partido de La U no envió representante.

¿Cuál es su posición sobre el aborto?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

Como partido nos acogemos a la Constitución. Desde lo personal hago un salvamento de voto ya que mi esposa y yo tuvimos un embarazo con malformación y lo llevamos hasta el final. Que fuera la voluntad de Dios. Es mi posición personal.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

Nosotros estamos ajustados a la ley y a la Constitución y, por eso, apoyamos el aborto en tres casos esenciales, eso está claro: en peligro de muerte de la madre, en malformación del feto o por violación. De ahí no nos movemos.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Estoy de acuerdo en los tres escenarios que está establecido en la ley y está aprobado por la Corte Constitucional, pero no con el aborto en ninguna otra circunstancia.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

La ASI ha sido respetuosa de las tres excepciones que planteó la Corte. Nosotros, como partido, vamos a seguir apoyando la Constitución y las sentencias para continuar con el proceso como está establecido.

Horacio Gallón

Partido Conservador

Soy provida y de ninguna manera estoy de acuerdo con que el aborto sea legal en este país. Mi posición dentro de la colectividad es la de no estar a favor del mismo en ninguno de los casos. Pienso lo mismo sobre la dosis mínima y la eutanasia.

¿Están de acuerdo en que se tramite la implementación del Acuerdo como la presentó el Gobierno?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

El Acuerdo hay que mantenerlo porque los pactos son para cumplirlos. Este Acuerdo le exige a las partes que cumplan, tanto el Gobierno como a la Farc. Si la exguerrilla no está cumpliendo hay mecanismos para obligarlos y consecuencias.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

Lo mejor que le pudo haber pasado al país fue haber empezado ese proceso de negociación. Ver hoy el Hospital Militar sin un solo herido, eso salva el Acuerdo. La implementación va en un 17 %, y se requiere de la voluntad de ambas partes.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Bienvenida la paz, pero una paz seria. En el Acuerdo ganó el No, entonces hay que revisar esto y ponerle seriedad a la implementación. Seremos duros con el sometimiento a la justicia, la Farc deben decir la verdad.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

Desde la docencia he trabajado los Acuerdos de Paz. Creo que se debe cumplir como está establecido. Hemos desarrollado una iniciativa llamada: Escuela Territorio de Paz porque la educación debe ser un motor importante en este proceso.

Horacio Gallón

Partido Conservador

El país se siente engañado con el Acuerdo porque no acogieron el resultado del plebiscito y después pasaron al Congreso leyes por fast track. Les entregamos diez curules, y muchos siguen en la disidencia. Deberíamos recuperar algunas.

¿Cuál es el proyecto que van a liderar para que la educación sea una política pública?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

Me siento orgulloso de ser egresado de Derecho de la U. de Antioquia en Puerto Berrío. Que los jóvenes pobres puedan ser profesionales. Hoy soy candidato, pero hace unos años no pensaba que pudiera ser siquiera profesional.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

La educación es el motor del desarrollo. Hay grandes dificultades para acceder a la educación superior. Le estamos entregando más de 500 mil millones de pesos a universidades privadas, con Ser Pilo Paga, en lugar de fortalecer las públicas.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Tenemos que dignificar y capacitar al profesor. La oferta de la universidad pública se tiene que abrir y también la oferta digital. Aplaudo Ser Pilo Paga, pero tenemos que meter en la misma bolsa de beneficios a la universidad pública y a la privada.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

Nosotros hemos dicho que si no hay financiación no es posible que el país tenga educación de calidad. Hay un problema de financiación que el Gobierno no quiere aceptar. Las movilizaciones tienen que darse para reclamar estos derechos.

Horacio Gallón

Partido Conservador

La metodología debe cambiar. La alimentación escolar tiene que ser prioritaria y debemos llevar a buen término las escuelas de artes. Ser Pilo Paga se está llevando la mayoría de recursos y habríamos podido aumentar cobertura en U. públicas.

¿Qué piensan ustedes sobre las políticas que hay en relación a la protección de la mujer?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

La solución no es el castigo penal. Lo que se necesita es inversión social y cultural para que podamos entender que la mujeres, materialmente, están en la misma condición que los hombres, pero el populismo punitivo no es la solución.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

El abuso hacia las mujeres, físico, psicológico y laboral hay que condenarlo venga de donde venga. A la mujer hay que tratarla con dignidad y con respeto. Queremos que participen y que en el Congreso se aprueben la lista cremallera.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Cualquier forma de ataque que vulnere la dignidad de la mujer deberá recibir el peso de la ley y estaremos atentos para dosificar las penas para el que abuse de la mujer. Este tendrá que ser tasado por la ley al momento de cometer el delito.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

En el país ha habido una doble moral porque esta sociedad es machista, yo sigo insistiendo en el cambio de cultura política. Además, se debe permitir la participación de las mujeres en los campos en que se quieran desarrollar.

Horacio Gallón

Partido Conservador

Debemos condenar y denunciar todo abuso contra las mujeres del país. Ellas son el eje central de la familia. Hay que continuar haciendo leyes que eliminen la violencia contra la mujer y debemos liderar procesos políticos para que resalten.

¿Cuál es la posición que tienen sobre Belén de Bajirá?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

Belén de Bajirá es el típico ejemplo de dos niños que tienen un juguete abandonado y cuando uno de ellos quiere jugar el otro se enoja. ¿Quién ha invertido allá?, hay que mirar qué es lo que más les puede convenir económica, social y culturalmente.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

No podemos confrontar a los colombianos. Belén de Bajirá tiene riqueza en minerales, y por eso hay una pelea económica, pero a la vez pobreza. Tiene el 83 % de las necesidades básicas insatisfechas. Hay que propiciar es la inversión.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

No podemos ser laxos solo por quedar bien con Chocó, debe haber responsabilidad, objetividad y racionalidad jurídica de los congresistas, pero sin apasionamientos. Nosotros estamos llamados a defender los intereses de Antioquia.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

La problemática de Antioquia es grande, la desigualdad está muy marcada. El microtráfico, el narcotráfico y la ilegalidad siguen teniendo presencia. Hay que luchar contra esos flagelos con recursos provenientes del presupuesto público.

Horacio Gallón

Partido Conservador

Desde que la intendencia del Chocó se creó en 1905, Belén de Bajirá ha pertenecido a Antioquía. Estamos con la denuncia en la Procuraduría porque el Igac y el Gobierno están parcializados entregando un territorio que es antioqueño.

¿Qué proponen frente a la llegada masiva de ciudadanos venezolanos?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

En Colombia también tenemos grandes problemas. Si el Estado colombiano no nos atiende a nosotros como colombianos, ¿cómo va a atender a migrantes irregulares?. El gobierno tiene que crear una política pública para atenderlos.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

Se le debe bajar al odio. Se deben emprender políticas claras del Estado, con organismos internacionales para brindarles derechos básicos. Hay casos de delincuencia, pero no todos. Hay que generarles condiciones de legalidad y empleo.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Hay que rediseñar una política migratoria, con leyes claras y contundentes para los próximos años.

Hoy la responsabilidad humanitaria se la dejó el Gobierno a los municipios y a los departamentos, y no tenemos cómo afrontarla.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

Lo fundamental es la solidaridad con los venezolanos, el tema es cómo se hace realidad desde el Gobierno. Se requiere el máximo esfuerzo de parte de Medellín y del departamento para brindarles atención de manera efectiva.

Horacio Gallón

Partido Conservador

El Gobierno descargó la responsabilidades en los entes regionales que no tienen los recursos y Bogotá debería destinar fondos a este tema. Además, los empresarios los están empleando ilegalmente y el gobierno está mirando al otro lado.

¿Cómo mejorar la política minera para que sea más justa y más cumplible?

Manuel Monsalve

Partido Polo Democrático

Desde el Polo estamos proponiendo la licencia minera artesanal que les permita a los mineros, que lleven cierto tiempo, tener su licencia para explotar los recursos. Sin embargo, hay que exigir la responsabilidad ambiental, la economía sostenible.

León Fredy Muñoz

Partido Alianza Verde

Se está satanizando a los pequeños mineros. La legislación actual protege a grandes empresarios. A los pequeños les ponen todos los problemas para acceder o formalizar sus títulos. Hay que legalizarlos, con defensa del ambiente.

Alex Flórez

Partido Cambio Radical

Al pequeño minero artesanal hay que tenerle consideración especial porque ha ejercido la minería por años y hoy siente que no tiene garantías. El nuevo código minero debe ser más flexible y gravar a los poseedores de grandes títulos.

Over Dorado

Alianza Social Independiente

Colombia se ha sometido a las imposiciones que han impuesto las multinacionales. Lo que ocurre en Segovia es una favorabilidad para las grandes empresas. Nosotros proponemos trabajar por los mineros pequeños que son de la región.

Horacio Gallón

Partido Conservador

Hoy no hay un código minero existente y lo necesitamos. La Ley 685 de 2001 empeoró el problema en el país porque le negó al minero artesanal de la posibilidad de trabajar. Hay que formalizarlos porque en ningún momento son ilegales.