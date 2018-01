A Duque no lo acompañan varios líderes del uribismo

Al ser consultado por EL COLOMBIANO sobre su ausencia en los actos de Duque, Nieto manifestó que ya él no está en campaña, mientras que María del Rosario Guerra y Paloma Valencia sí. “Yo estoy concentrado en mi tarea: dirigir la campaña del partido al Senado y a la Cámara. En los actos en los que él está con el presidente Uribe no sumo”.

Duque prefirió no pronunciarse sobre el particular.

Durante la presentación de su equipo de campaña, la candidata Marta Lucía Ramírez le respondió a quienes desde el Centro Democrático la cuestionan por que no está en correría, como Duque.

Afirmó que no estaba señalada a bolígrafo por nadie, sino que estaba realizando un ejercicio independiente y ciudadano. “Yo he recorrido el país durante estos cuatro años, no hemos parado, la diferencia es que no lo hacemos con un partido, acompañándonos o facilitándonos, ni con líderes políticos lanzándonos al estrellato”.

Solo el próximo sábado se sabrá si Alejandro Ordóñez continúa o no en el proceso.