Reunión con Marcelo Odebrecht fue de rutina: Uribe

Horas después de que el presidente Iván Duque urgiera a la Superintendencia de Industria apurar las sanciones a la multinacional Odebrecht por haber ofrecido millonarias coimas a funcionarios del Estado para ganarse el contrato, el expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se refirió a una reunión que tuvo en su momento como mandatario con el dueño de esa controvertida multinacional.

Su pronunciamiento lo hace tras unas declaraciones que dio la exsenadora y contradictora, Claudia López, quien al intervenir en el programa Hora 20 de Caracol Radio, en la noche del lunes hizo referencia a ese encuentro entre Uribe y Martinelli. La dirigente política cuestionó ese hecho de Uribe.

“Se me acusa esta noche o se habla de una reunión mía con Marcelo Odebrecht. Durante mi ejercicio presidencial, mantuve una presidencia de puertas abiertas, me reunía a plena luz del día, todo publicitado por la Presidencia, con los inversionistas que llegaban a Colombia de manera absolutamente transparente; pero también me reuní entre otros con los representantes de OHL de España, firma que participó en la licitación de la Ruta del Sol y que perdió. Y también recibí en la presidencia a representantes muy importantes del grupo Nule, colombianos destacadísimos”, señaló el exmandatario en un comunicado.

Uribe insiste que en su posición expresada en diferentes ocasiones que “esta fue una reunión pública, dada a conocer a los medios y a la opinión nacional, y estaba dentro de la rutina que tenía en ese entonces como Presidente de la República de reunirse con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes”.

Finalmente expresa que “la evidencia gráfica y audiovisual de esta reunión se encuentra en el archivo histórico de la página de la Presidencia de la República”.