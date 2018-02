Campaña política de Farc hace alto en el camino por agresión

El pasado violento y armado que lleva sobre sus espaldas el nuevo partido político de la Farc, ha sido el motivo principal del rechazo al proselitismo adelantado en las regiones por Rodrigo Londoño Echverri, más conocido como Timochenko, y de Luciano Marín Arango, llamado Iván Márquez. Esas acciones los condenan ahora, en plena etapa electoral, al repudio y el rechazo violento de muchos de los colombianos. Los insultos y agresiones en contra de los candidatos y dirigentes de este partido los llevó a suspender temporalmente la campaña política, por ahora, en sitios públicos. Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), aclaró que la campaña no se detiene, sino que se suspende hasta que el Gobierno les brinde las garantías para continuar con el proselitismo político. “Solicitamos garantías plenas porque en un país que se pretende democrático debe haber condiciones para hacer política y para todos los partidos. Sabemos que las agresiones no vienen de la institucionalidad sino de la ultraderecha. No estamos en contra de la protesta social porque el pueblo tiene derecho a no estar de acuerdo con nosotros, pero rechazamos los actos de violencia”, dijo Catatumbo.

¿No se cumple el acuerdo?

La participación política y las garantías para hacerla fue uno de los pilares en la negociación entre el Gobierno y las Farc. El analista consultado considera que en este punto del Acuerdo se ha fallado, más aún cuando la seguridad de los candidatos se ha visto en riesgo o vulnerada. Juan Carlos Ortega, especialista en Conflictos Armados, asegura que mientras otros aspirantes pueden dirigirse a cualquier lugar del país, los de Farc “les toca resguardarse y no hay implicaciones para los promotores de estas acciones violentas”. Ortega recuerda que en Colombia se han presentado persecuciones contra guerrillas que dejaron las armas y crearon partidos políticos. Caso el M-19, al que le asesinaron a su máximo líder, Carlos Pizarro. Otros movimientos no tuvieron una persecución tan fuerte como el Epl o el PRT, pero la más grave sí fue el genocidio contra la Unión Patriótica que dejó más de 4.000 militantes asesinados”. Ante las dudas, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que a la Farc se les ha brindado todas las garantías políticas así como a los demás partidos. “Desafortunadamente en algunas ciudades las personas han intentado agredir a los candidatos de Farc, pero cuando ello ha ocurrido la Policía ha reaccionado de inmediato. Así lo han podido constatar los propios dirigentes de este partido. La seguiremos brindando”, dijo. No obstante, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, enfatizó en que el gran reto en este momento “es dar garantías de seguridad a Farc, y con el Eln es hablar diciendo: basta ya. No más violencia, no más ataques a la Fuerza Pública y a líderes sociales”.

Llamado a la tolerancia