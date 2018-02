Suspenden campaña de la Farc de manera temporal

El partido Fuerza Alternativa del Común (Farc) confirmó este viernes que suspende temporalmente su campaña política a la Presidencia, encabezada por Rodrigo Londoño, en sitios públicos por “falta de garantías” y afirmó que tomarán acciones legales contra líderes del Centro Democrático porque están “detrás de los hechos violentos de los últimos días”.

Así lo aseguró Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’, al afirmar que los hechos de agresión ocurridos en Armenia, Florencia y Cali cuando realizaban actos públicos los llevó a tomar esta decisión; sin embargo, aclaró que “la campaña no se para, sino que se suspende hasta que el Gobierno nos brinde las garantías que necesitamos para continuar”.

Según las Farc, detrás de los hechos de violencia que los llevaron a tomar esta decisión estaría el Centro Democrático. “Tenemos pruebas del origen de la publicidad en las regiones y sabemos que detrás de estos hechos están líderes de la extrema derecha, particularmente del Centro Democrático, no es el pueblo colombiano”. Aseguraron que van a tomar acciones legales contra quienes están detrás de estos hechos.

Por este motivo, el partido hizo un llamado a los demás movimientos políticos para que se solidaricen con ellos y rechacen todo acto de violencia hacia las campañas políticas. También solicitaron que los líderes se unan y realicen “campañas libres de agresiones”.

“Solicitamos garantías plenas porque en un país que se pretende democrático debe haber condiciones para hacer política y para todos los partidos. Sabemos que las agresiones no vienen de la institucionalidad sino de la ultraderecha. No estamos en contra de la protesta social porque el pueblo tiene derecho a no estar de acuerdo con nosotros, pero rechazamos los actos de violencia”, dijo Pablo Catatumbo.

Igualmente, las Farc enviaron un mensaje para que sus militancias no se dejen “provocar” por este tipo de agresiones y no respondan con violencia.

El partido también solicitó a los países garantes del proceso de paz y a las Naciones Unidas que hagan seguimiento a la situación y reiteraron su compromiso con la paz.

De acuerdo a los dirigentes de las Farc, el próximo lunes volverán a evaluar la situación de seguridad para determinar qué acciones tomar para poder seguir adelante con la campaña política. “Pedimos al Gobierno que nos cumpla con la seguridad para poder hacer política”, dijo Catatumbo.

Por otro lado, las Farc manifestaron que pese a que se ha dicho por parte de las autoridades electorales que ya se “destrabaron” los recursos, el partido aún no ha recibido el dinero que les corresponde para hacer proselitismo político.

Este miércoles el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado para que la ciudadanía evite acciones violentas en contra de los candidatos y en especial a los líderes de las Farc.

Los primeros gestos de violencia contra los candidatos del partido Farc se dieron el fin de semana pasado cuando Rodrigo Londoño visitó la ciudad de Armenia donde fue abucheado por la ciudadanía y los manifestantes quemaron una bandera de las Farc.

El domingo, en Florencia (Caquetá), Iván Márquez, candidato al Congreso de la República, también fue increpado y abucheado por los ciudadanos de esta región del país, obligándolo a cancelar los actos que tenía agendados.

Sin embargo, las agresiones en la ciudad de Cali y en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, el pasado miércoles, donde los manifestantes lanzaron piedras, huevos y demás objetos contra la comitiva de Londoño, fueron el detonante para que pensaran en tomar esta decisión.