Cancelan almuerzo privado de Petro en el Club Campestre de Medellín

En la mañana de este miércoles comenzó a circular un comunicado en redes sociales donde el club Campestre de Medellín informa que el candidato Gustavo Petro tenía un almuerzo privado en ese lugar, pero que para evitar alteraciones se le pidió al socio que invitó al candidato que desistiera de la realización del evento.

“Una vez se conocidos por la junta directiva los detalles del evento, se procedió a entrar en contacto con el socio, con quien se analizaron las circunstancias y los factores de conveniencia de la reunión, dando como resultado que él mismo desistiera del almuerzo, en aras de conservar la tranquilidad y evitar alguna alteración del orden de cualquier índole, interna o externa”, asegura el comunicado difundido por redes.

Según la campaña de Gustavo Petro el candidato iba a viajar este miércoles a Medellín para realizar distintas reuniones entre las que estaba la del Club Campestre con empresarios de la ciudad, sin embargo, la agenda fue postergada “posiblemente para la próxima semana”. La campaña se encuentra analizando los detalles para emitir una posición oficial al respecto.

Pese a que este diario solicitó el contacto del socio que organizó la reunión, este no fue proporcionado. Por otro lado, un miembro de la oficina de comunicaciones del Club Campestre de Medellín aseguró que la entidad no se iba a referir al tema y que la encargada, Diana Carolina Gómez, “ha estado en reuniones durante toda la mañana y no ha podido atender a nadie”.