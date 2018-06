Cartas desde la academia para el nuevo presidente

Educación para la tolerancia:

Lo primero que deberá hacer el nuevo presidente es abandonar toda radicalización ideológica, asumiéndose como el depositario de los intereses y garante de los derechos de una sociedad de la que todos somos parte. No puede caer en el error de preservar los sectarismos actuales que todo lo dividen entre lo blanco y lo negro.

Esa despolarización depende del reconocimiento de la diversidad social y cultural de este país. No puede seguir pensándose que los problemas de las cuatro o cinco principales ciudades son los que le incumben a toda la nación, porque estos centralismos fueron el germen de la desatención social que configuró nuestra lamentable historia reciente. El próximo presidente debe entender que conocer la nación no es haberse paseado por los rincones del país en actividades de proselitismo político en las cuales las arengas de los áulicos ocultan las voces reales de poblaciones que vuelven a quedarse con las manos vacías una vez termina la contienda política. Los compromisos se hacen para cumplirlos, dentro de una ética social en la que no todo vale, y en la que el desarrollo sostenible debe convertirse en la bandera esencial de los futuros gobiernos al ser conscientes de la urgencia de no seguir atando al país a la explotación desmedida de recursos naturales que no son eternos. Por esta razón, y aunque parezca simplemente un lugar común, al nuevo presidente le será urgente entender que debe comprometerse con la educación amplia, coherente, diversa, incluyente y viable de una nueva generación de colombianos con capacidades reflexivas, tolerantes y solidarias, que entiendan que éstas son las únicas herramientas para la concreción de una sociedad viable y en paz.

*Postura no institucional.