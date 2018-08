Colombia Humana no tiene personería

pedro piedrahita

Docente de C. Política U. de Medellín

“Más allá de la discusión jurídica alrededor del artículo 108 de la Constitución Política de Colombia sobre umbrales y participación en las elecciones legislativas, considero que esto es un retroceso a la democracia y a la participación política amplia que empezó a plantearse gracias al Acuerdo de La Habana y a las reformas en materia de oposición. No puede ser que los más de 8 millones de votos que respaldan al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no tengan ninguna validez para los magistrados. El no reconocimiento es limitar a un naciente movimiento político exitoso en materia electoral”.