Comienza a cocinarse la reforma judicial

Vanessa Suelt

Profesora Derecho Constitucional

“Hay que cambiar la manera en que se elijen los magistrados de las altas cortes para garantizar su imparcialidad. No considero que la unificación sea un mecanismo idóneo pues en el contexto colombiano el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia hacen parte de nuestra tradición jurídica. Además si hay un acto legislativo que unifique las cortes este pasará por el control de la Corte Constitucional y no creo que ese tribunal pueda definir si se elimina o no. Además, se deben impulsar mecanismos de justicia alternativos para que los jueces sean la última instancia y no la primera”.