La historia de cómo acabó la amistad de Piedad Córdoba y Álvaro Uribe

Aunque el país ha conocido las discrepancias que se han expresado abiertamente entre Álvaro Uribe y Piedad Córdoba, lo que pocos saben es que los dos eran buenos amigos antes de que la política los distanciara.

Ese momento de la vida de Córdoba y Uribe se cuenta en un libro que acaba de lanzar el hijo de la candidata presidencial, Juan Luis Castro Córdoba, titulado Vivir en Piedad, en el que relata las situaciones más difíciles de seguridad que los ha comprometido en familia.

Respecto a la amistad de Uribe y Córdoba, el hoy candidato al Senado por la Alianza Verde cuenta: “cuando el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe presenta el proyecto para crear las mal llamadas Convivir (cuando era gobernador de Antioquia), mi mamá salió a denunciar que esas tales Convivir no podrían remplazar el Estado colombiano, porque además se prestaría para que se camuflaran narcos, bandidos y paramilitares. Allí se rompió la amistad de mi madre con el senador Uribe”.

En el libro, que fue presentado en días pasados en la Universidad de Antioquia, Castro relata: “cada día que pasaba era más significativa y representativa su figura en el ámbito político nacional. Yo apenas tenía 15 o 16 años cuando mi madre llega al Senado de la República en la lista del Partido Liberal. Unos dos años atrás mi madre trabajaba de la mano de Álvaro Uribe Vélez, para que este llegara a la Gobernación de Antioquia”.

Juan Luis Castro, quien es médico y vuelve a aspirar al Senado, recuerda que en ese momento “fueron unas elecciones muy reñidas entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador. La mayoría de la dirigencia liberal acompañó a Álvaro Uribe, donde también se encontraba mi madre Piedad Córdoba. Yo había conocido al doctor Uribe hacía algún tiempo cuando mi madre me lo presentó en Bogotá. Fue muy curioso, ella me presentó con él en la Plaza de Bolívar. Él la saludó: ‘Negra cómo va’, a lo que mi madre contestó, ‘bien Alvarito, trabajando y mostrándole a Juancho Bogotá’. Yo tímidamente contesté: ‘buenas’”.

En otro de los apartes de la publicación, Juan Luis Castro dice que fue la campaña a la Gobernación con Uribe uno de los momentos que más intranquilidad le dio a la familia, luego de que criticara la elección de Sergio Naranjo, en la Alcaldía de Medellín.

“Allí se agudizaron mucho más las amenazas, todos los días había llamadas donde nos amenazaban. Llegaban panfletos, fueron muchas las cosas que empezaron a pasar más fuertes en mi casa y a los alrededores. Muchos de nuestros amigos que frecuentaban nuestra casa no volvieron ya que se dieron cuenta que mi mamá hacía muchas denuncias en contra de las mafias de Medellín, del narcotráfico de dirigentes políticos, de guerrilleros y de paramilitares”, indica el libro.

Juan Luis Castro escribe además que para ese momento “cada paso político de mamá perecía un paso a la muerte, el asesinato del portero del colegio y la muerte de Martín fueron los hechos que me marcaron para toda la vida. Más la de Martin. Era un policía que habían asignado a la casa donde vivíamos en Medellín desde hacía seis meses, eso me llenó de miedo, pero fue el detonante porque me tocó ver cómo el agente de policía, que era uno más de nosotros, que nos cuidaba, perdía la vida por las distintas denuncias de mamá y los debates que ella casaba a nivel departamental y local, donde creía que había injusticia”.

Un aparte más del libro del hijo de Piedad Córdoba cuenta que “el día más duro de mi vida, que he denominado mi propio 11 de septiembre, fue cuando estaba en la universidad y me llamaron a mi teléfono a decirme que a mi mamá la habían secuestrado. Yo colgué, pero enseguida fueron más de 15 llamadas, realmente me preocupé, pero ya era una cosa muy insistente. El secuestro de mi madre por parte de las autodefensas nos marcó a todos, fueron como 15 días de mi vida. El alma me volvió al cuerpo cuando cuando anuncian en la radio que acaba de ser liberada la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba”.