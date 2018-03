Peñalosa dice que Soacha es “un hueso”

Al actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le cobran cualquier salida en falso, por cuenta de sus frases o mensajes.

Esta vez, diferentes líderes políticos y analistas, lo criticaron por decir que Soacha es un “hueso”, refiriéndose a que solo produce gastos y no pone recursos, en vista de una posible integración en Área Metropolitana, como funciona con el Valle de Aburrá en Antioquia.

Me preguntan por qué no fusionar Bogotá con Soacha, pues porque a mí no me van a dar solo el hueso, también quiero carne, municipios que reciben grandes sumas de dinero por impuestos como Cajicá o Chía”.

La descachada de Peñalosa ha dado para críticas desde diferentes sectores. Frente a esa posición, el representante a la Cámara por Bogotá, de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que esto demuestra que está acostumbrado a tomar descisiones “desde arriba, aunque no les guste”.