“La cúpula militar es inservible”: María Fernanda Cabal

Un duro cuestionamiento al presidente de la República, Iván Duque, por mantener a la actual cúpula de las Fuerzas Militares, hizo esta tarde la senadora oficialista y miembro del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Su crítica la hizo en el marco de un debate en la Comisión Primera del Senado donde se discutía el acto legislativo de crear 16 curules para las víctimas de la violencia en la Cámara de Representantes.

Cabal sostuvo que los acuerdos de paz, de donde surgió el compromiso para permitir por dos periodos a estos congresistas, llevaron a que las Fuerzas Militares se les restara eficiencia, en especial en las zonas donde están operando las disidencias de las Farc.

“La Fuerza Pública no tiene capacidad de coptar esos territorios, como no la tuvo cuando asesinaron los periodistas ecuatorianos; tuvimos que esperar tres meses para poder entregar esos cuerpos, hasta que ‘Guacho’ no se le dio la gana. Qué vergüenza. A eso nos llevó el acuerdo de paz, a acabar con la inteligencia, una cúpula militar inservible que aún no he entiendo porqué continúa. Cómo es posible que hayan permitido que llegáramos hasta este punto”, sostuvo la senadora uribista.

La actual cúpula militar que acompaña al presidente Iván Duque es la misma que viene de la administración de Juan Manuel Santos, aunque no se ha informado cuando cambiará, desde el Ministerio de la Defensa se ha dicho que por el momento se mantiene.