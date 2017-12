Mujer denuncia a congresista paisa por acoso sexual

2017 fue el año en que hombres y mujeres reunieron el valor para denunciar a sus agresores y a unos días de que llegue el 2018, la ola de personajes públicos señalados como acosadores ya salpicó la política colombiana.

La estudiante de Ciencia Política Andrea Olaya denunció este fin de semana que fue acosada sexualmente por el congresista antioqueño del Polo Democrático Víctor Javier Correa Vélez, con quien hizo sus prácticas académicas.

Lea aquí: Colombianas víctimas de acoso sexual dicen #YoTambién

Según ella, el congresista intentó seducirla e incluso la citó a su casa a una supuesta reunión tan solo una semana después de haber empezado a trabajar en el equipo de representante a la Cámara. Olaya aseguró que en tres ocasiones le dijo a Correa que no le interesaba tener ninguna relación con él más allá de la laboral.

“Luego de ver las intenciones del congresista conmigo, rehuía de su compañía cada vez que era necesario asistir a reuniones grupales, a las pocas que me citaban pues tras mis negativas dichos llamados y la asignación de labores a mi persona cesaron, tal vez por factores inherentes al funcionamiento de su Unidad de Trabajo Legislativo, pero coincidencialmente tras lo sucedido para mí”, escribió Olaya en su cuenta de Facebook.

La estudiante contó que el equipo del congresista planeó un viaje de integración a unas aguas termales en Tunja, Boyacá; ella accedió a ir pero dejó su vestido de baño “porque no quería propiciar ninguna situación” que la incomodara.

Recuerde: Capturado por presunto acoso cuando era funcionario de la Alcaldía de Medellín

“Víctor insistió y se ofreció a comprar un vestido de baño para mí, accedí pensando que siempre me alejaba del grupo pese a que soy una persona sumamente social, que tal vez mejorar mis relaciones con el equipo podría mejorar mi experiencia en el Congreso”, explicó Olaya.

La mujer relató que una vez en los termales, Víctor la tocó de manera indebida: “primero me tomó de las manos, luego me abrazó por detrás y luego puso sus manos en mis glúteos. Frente a otros tres integrantes de su equipo de trabajo y pese a que ya dos veces le había dicho en persona que no me interesaba de ninguna manera”.

Después del incidente, Olaya le dijo por tercera vez que no estaba interesada en tener una relación con él. También informó a las directivas de su universidad y a sus asesores de práctica y de tesis.

Andrea Olaya afirmó que no había denunciado a su exempleador por cobardía y que se animó a contar su caso por una publicación que hizo el congresista en su cuenta de Facebook el pasado 24 de diciembre, y que borró poco después.

En el post eliminado, Víctor Correa habla de la iniquidad de género y del acoso contra las mujeres que “no debe ser trivializado ni aminorado”.

“Como una persona que hoy ocupa una posición de poder debo decir que he sido increpado y se me ha hecho ver que también he replicado prácticas comunes de acoso, claro está, no de forma consciente, pues de ninguna manera puedo avalarlas, por eso ofrezco disculpas de manera general y abro la puerta para escuchar los casos particulares y avanzar en escenarios de reparación si fuese necesario”, escribió el congresista en el mensaje que borró porque, según explicó, “era 24 de diciembre y pensé que el impacto sería mayor en enero”.

Un día después, el congresista volvió a publicar un mensaje en su cuenta de Facebook en el que asegura que está comprometido con la equidad de género y cita varias cifras de violencia contra la mujer, aunque no niega los hechos por los que lo acusa Andrea Olaya.

“Considero fundamental recordarles que el acoso sexual en Colombia es un delito y que en virtud de eso, es la Fiscalía General de la Nación la llamada a investigar y esclarecer los hechos, por lo cual, con la tranquilidad de haber actuado en consecuencia con mis convicciones, me encuentro en completa disposición de acudir ante las autoridades cuando las mismas me requieran”, dijo Correa.

El congresista explicó a sus seguidores que no quiere exponer su vida personal ni la de ninguna mujer. “Por eso considero que son las autoridades las llamadas a hacer las indagaciones pertinentes, lo que sí está en mis manos es una defensa en un juicio con todas las garantías y es lo que procederá una vez sea instaurada la denuncia”, se defendió el representante.