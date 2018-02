“Desconozco quién me entregó el sobre”: Gómez

El tablero de la campaña se volvió a mover por cuenta del auto inhibitorio de la Corte Suprema que cambia los roles en la investigación que adelantaba por la denuncia del expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos.

El presunto responsable pasaría a ser la víctima, y el acusador se convertiría en supuesto culpable de preparar testigos que señalaran al senador, de acuerdo a uno audios cuya transcripción parcial fue filtrada a algunos medios.

Estas pruebas provendrían de unas interceptaciones hechas al expresidente, dentro de esa investigación. Según Uribe, en diciembre de 2015, por intermedio del exalcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, se enteró de que le hacían seguimiento.

En diálogo con EL COLOMBIANO Gómez precisó que a él le entregaron un sobre con la información de las supuestas “chuzadas” en un acto social en Medellín, pero que no recuerda donde ocurrió y que desconoce la identidad de la persona que se lo entregó.

¿Qué recuerda del momento de la entrega del sobre?

“Alguien me entregó un sobre que había estado pegado con goma, pero ya estaba abierto. Me dijo que lo podía ver y que era para el doctor Álvaro Uribe. Lo guardé en el bolsillo y cuando pude estar solo, en otro lugar, observé que era una razón manuscrita, sin firma, sin fecha, donde le advertían que sus comunicaciones estaban interceptadas y que le hacían seguimiento”.

¿Cuánto tiempo conservó ese sobre en su poder?

“Entre tres y cinco días, no recuerdo con exactitud. Cuando tuve oportunidad de hablar con el doctor Uribe le entregué ese sobre, en un evento social, no sé exactamente donde y por qué motivo. Me pareció grave lo que ahí decía”.

¿Volvieron a tocar ese tema más adelante?

“No volví a saber nada de eso hasta hoy (ayer), que el presidente Uribe me llamó, estando en Yopal, a pedirme que si le autorizaba hablar de ese hecho, y claro que lo hice”.

¿Usted conocía a la persona que le entregó el sobre? “Nunca lo había visto y no sé todavía de quien se trató. Fue una persona desconocida para mí, como ocurre con frecuencia en la actividad política”.

¿No le dio desconfianza recibirle un sobre a un desconocido?

“Uno en estos procesos recibe sobres de todos los tamaños, de toda la gente, intrigas, hojas de vida, razones, en fin, entonces no vi nada de sospechoso en esto”.

¿Le dio crédito a un desconocido en ese momento?

“Recibí el sobre por educación. Ya después me di cuenta que la información sí tenía mucha importancia”.