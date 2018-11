Duque a sus 100 días

Sin embargo, esto no produjo el resultado esperado, y docentes y universitarios le siguen reclamando por un presupuesto para una mejor calidad en la educación y que vuelva a la mesa de concertación, so pena de continuar con las movilizaciones.

“Son muchos los desafíos que encontramos abiertos y muchos de problemas que requieren atención, pero no pretendo buscar aplausos haciendo lo popular (...) no llegamos a la Presidencia con actitud quejaminosa, sino de recibir los retos y enfrentarlos”, dijo ayer el mandatario en la presentación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.

“Venimos acá con la idea no de traer una varita mágica milagrosa, porque no hay milagros, pero sí de hacer anuncios puntuales y compromisos que queremos materializar”, dijo el presidente Duque en Mitú, en el segundo día de su Gobierno.

Para Porfirio Cardona , decano de Ciencia Política de la U. P. Bolivariana, las promesas de recuperar la economía, el empleo, la seguridad y el desarrollo de inversión en infraestructura aún están por verse. “El país todavía no tiene, desde lo estratégico, una dirección clara. Duque imprime toda su capacidad para gerenciar la economía y la inversión, pero todavía no genera cohesión”.

Finalmente, en la reforma a la justicia no se presentó una propuesta para unificar las cortes, y aunque la influencia del expresidente Uribe es innegable, nombró personas en su Gobierno que no son de los afectos del uribismo .

Se apersonó de la liberación del niño Cristo José Contreras , le declaró la guerra al microtráfico, firmó un pacto por la protección de los líderes sociales, pero no pudo confirmar la supuesta muerte de alias ‘Guacho’. No obstante, sí han caído otros cabecillas, como alias ‘David’, jefe de las disidencias en Tumaco, y han sido capturas decenas de jefes de grupos armados organizados , como alias ‘el indio’, alias ‘Pichón’ y alias ‘Rayo’.

HECHOS QUE DEJAN IMPRONTA



Un gabinete más técnico que político

De los 16 ministros, 5 son uribistas, hay uno liberal y otro de origen conservador, los otros nueve son técnicos y nunca habían estado vinculados a causas electorales. Esto generó críticas de algunos sectores de su partido, pero los demás esperan representación en escenarios regionales. Según el presidente, prometió gobernar sin “mermelada”. Esto generó una nueva dinámica, que al parecer no está sujeta a la representación burocrática de los partidos. Por eso tiene unas mayorías débiles en el Congreso (CD + PC +La U) y su agenda legislativa, hasta ahora, ha estado llena de traspiés. El proyecto de reforma política va a paso lento, al igual que el de la justicia.



Agenda anticorrupción, a paso lento

Pese a que la Consulta Anticorrupción, realizada el 26 de agosto, no alcanzó el umbral, pero obtuvo 11 millones 645 votos, Duque convocó a los voceros de la oposición a construir una agenda legislativa conjunta, aunque antes radicó varias propuestas en ese sentido. La Mesa Técnica presentó 15 iniciativas, con pocos avances. La reducción de salarios de los congresistas y el límite de periodos se hundieron en el legislativo. El Gobierno ha sido criticado por no enviar mensaje de urgencia y hasta ahora solo estos presentan avances: imprescriptibilidad de delitos, pliegos tipo para contratación y publicación de declaración de renta, pero si los entes de control lo exigen.



El decreto sobre la dosis mínima

El pasado primero de octubre empezó a regir el decreto presidencial que faculta a la Policía para confiscar cualquier dosis de droga que se encuentre en las calles. “Son cientos de miles de consumidores en nuestro país y están creciendo. Como Presidente tengo que decirles que ha llegado el momento de retomar la pedagogía desde la familia y desde el colegio para que los niños crezcan rechazando las drogas. Y esa tiene que ser la tarea de todos nosotros”, argumentó el mandatario. El decreto generó rechazo y el debate desde la posible inconstitucionalidad hasta por el riesgo que conlleva, ya que el documento deja a criterio de la Policía esta función que podría prestarse para abuso.



Diálogos con el eln, condicionados

El día de su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Duque puso un plazo de 30 días para evaluar las condiciones de diálogo con el Eln, y luego lo extendió de manera indefinida. Ha enfatizado en que no habrá conversación mientras el grupo guerrillero persista en ataques a la infraestructura y hasta que no liberen todos los secuestrados. El Eln está lejos de esa petición, no solo tiene personas retenidas de su libertad sino que continúan los ataques a refinerías petroleras y en últimos días fueron protagonistas por quemar buses y camiones en el Cesar. Estas acciones, según el mandatario, alejan más las posibilidades de reactivar la mesa de negociación.



Gobierno se aprieta su propio cinturón

Como un símbolo de que el ahorro empieza por casa, el presidente Duque presentó la semana pasada un plan de austeridad, a través de la directiva presidencial 09, que busca ahorrar, en funcionamiento del alto gobierno y sus ministros cerca de 9 billones de pesos a 2022. En 2019, se prevé que la reducción será de 1,2 billones de pesos. En adelante habrá control y seguimiento a todos los gastos relacionados con desplazamiento, viáticos, seguridad, publicidad y eventos. Esta directriz hace parte de la política de austeridad, eficiencia, economía y efectividad en la rama ejecutiva, del orden nacional, para hacer prevalecer el principio de economía del gasto público.