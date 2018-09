“Duque debe sentarse con quienes somos partido del gobierno”: Mira

Esta será la primera vez en los 18 años que tiene de historia que el Partido Mira haga parte de un gobierno. Hasta la administración de Juan Manuel Santos se había quedado como independiente, pero aunque con Iván Duque serán de la coalición mayoritaria, su presidente, el senador Carlos Eduardo Guavara, sostiene que reformas como la tributaria no serán muy fáciles de aprobar.

En tal sentido Guevara estima que no es claro el mecanismo que se adopte para devolver el IVA, tal y como se ha dicho, para ampliar ese tributo a toda la canasta familiar, y asegura, que como estos temas Mira será crítico del gobierno.

¿Le preocupa lo débil que quedó la coalición de gobierno?

El trabajo del gobierno es poder consolidar una posición de gobierno más compacta, que permita reagrupar los intereses de los partidos, esa visión debe ser sobre diferentes temas. Hay partidos que tienen propuestas anticorrupción, que tienen visiones sobre el proceso de paz, sobre la reforma agraria. Poder compaginar esos matices y plantearnos como una apuesta de gobierno. El presidente Duque debe sentarse con quienes nos declaramos partido de gobierno y construir una agenda que recoja la visión del gobierno y la apuesta programática de los partidos.

¿En qué debe estar enfocada la agenda en estos meses que quedan de sesiones?

La agenda debe estar enfocada en dos cosas. La reactivación económica, el gobierno tiene la olla raspada y además la debe. Esa olla no permitiría seguir con programas sociales importantes, no permitiría la inversión pública. Lo otro es que la agenda debe responder al mandato popular de la consulta anticorrupción, no se puede desconocer, hay un mandato, la gente quiere que haya unas reformas estructurales.

¿Este Congreso dará la talla para responder ese mandato?

Debe estar a la altura de lo que hoy exige en el país, hay temas complejos que se deben revisar bien pero el Congreso debe dar un paso hacia adelante y atender ese mandato, que no es de ahora, el Congreso actual se renovó en un 60%. La ciudadanía está esperando esa respuesta de sus congresistas.

¿Qué significó para ustedes convertirse en partido de gobierno?

El estatuto de la oposición parte de la base de que los partidos deben declararse, de gobierno, independientes o de oposición. Nosotros en primera vuelta apoyamos al presidente Duque y acogimos su plataforma diplomática y que validamos en un acuerdo programático, en la protección a la niñez, el apoyo a las mujeres y el crecimiento del emprendimiento y el clamor de enfrentar la corrupción y por coherencia nos declaramos partido de gobierno.

La actuación del partido será en ese marco, pero obviamente no significa que nosotros de manera previa, respetuosa no presentemos nuestras observaciones y que se empezarán a ver en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, tendremos una participación muy importante y a su vez en las iniciativas que el Gobierno Nacional radique en el Congreso. Hoy no se ha presentado el paquete grueso, con excepción del tema anticorrupción. Falta el tributario y la reforma a la justicia.

Es decir, ¿sí van a criticar al gobierno?

Cuando tengamos que decir las cosas las vamos a decir, un buen amigo dice siempre la verdad. Vamos a tener unas relaciones francas y sinceras con el gobierno, propositivas, eso sí a todos nos conviene que al presidente Duque le vaya bien, en esa perspectiva vamos a trabajar.

¿La reforma electoral que radicaron es el gran proyecto en lo político que ustedes tendrán?

Venimos de un momento crítico que se surtió en el Consejo de Estado durante tres años y medio y que en un fallo histórico logró recuperar las curules del Partido Mira, un fallo en el que demostramos que nuestra participación en política no es más que servir, que no hay interés sino representar a los colombianos. Los senadores en su momento renunciaron a la indemnización y eso da una prueba de que el partido lo que desea en esos espacios es trabajar por el bien común.

Eso significa que en todas las propuestas las construiremos y haremos las observaciones, llevaremos contrapropuestas y siempre seremos muy activos, para así señalar lo correcto, lo bueno y correcciones a las iniciativas del gobierno.

¿Las reformas económicas igualmente las acogerán?

Le hemos planteado al gobierno que nos preocupa muchísimo el tema de como canalizar la devolución de los recursos del IVA a los más pobres. Nosotros en Mira el año pasado realizamos un debate en donde se dijo que más de 250 mil familias están voladas en el Sisben, es decir, están camufladas en el Sisben. Hay que partir de la depuración de estos beneficios y depurarlos, se debe buscar un mecanismo más eficaz en donde el ciudadano tenga la forma de como lograr la devolución de su IVA. Nosotros no estamos de acuerdo en una reforma tributaria ambiciosa en donde se grave toda la canasta familiar, eso no tiene cabida. Creo que el Congreso no le va a poder aprobar ese proyecto al presidente Duque. Debe ser ingenioso y buscar la forma que los que tengan más ingresos paguen más. También se debe trabajar mucho en la formalidad.