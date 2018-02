El cuento chino que le echan en las elecciones

Las cadenas que se han difundido tienen mentiras como que el censo electrónico del Dane funcionará como una plataforma para apoyar a las Farc, que los ciudadanos venezolanos están siendo cedulados en la frontera, que los colombianos en el exterior no podrán participar en las próximas elecciones, que Colombia se va a transformar en una segunda Venezuela si se vota por un candidato y que los medios que contratan las encuestas manipulan sus resultados.

Una cara amable habla a la cámara, se identifica como un ciudadano del común, asegura que consiguió un esfero de tinta que se borra con el calor, y agrega que ese bolígrafo será usado en las elecciones para cambiar la voluntad popular, se trata de un video cuyo contenido no es más que mentiras. Sin embargo, ante el aparente peso de la evidencia, el ciudadano que lo ve difunde el mensaje a sus allegados en Whatsapp y comienza la cadena que termina en cientos de celulares. Así se construyen las “fake news”.

“Hay que aclarar varias cosas. En Colombia no tenemos voto electrónico, tenemos biometría que se usará en algunos puestos de votación pero esto es un simple cotejo morfológico”, primera mentira aclarada por el magistrado.

“En Colombia la Registraduría no le entrega cédulas a los migrantes en Cúcuta, hay que decir que hay personas con doble nacionalidad, pero esto no coincide con las elecciones como lo están mostrando”, agregó García. Aclaró que los colombianos en el exterior pueden votar desde el 5 de marzo, si inscribieron la cédula, dejando sin argumentos la tesis de que no podrían ejercer el derecho.