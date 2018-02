El país podría repetir la historia de los 80: Lara

Como todos los dirigentes de los partidos políticos, excepto los de La U, el presidente de la Cámara y candidato a Senado, Rodrigo Lara (C. Radical) confía en que serán la principal fuerza electoral este 11 de marzo. “No he contemplado otro escenario”.

Afirmó que en dos semanas, que retoman sesiones en el Congreso, dará espacio para el debate de iniciativas de los congresistas, que por la agenda del fast track habían estado en un segundo plano.

En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que no le disgusta la idea de que las 16 curules que están para las víctimas, según el Acuerdo, sean asignadas a asociaciones, previo proceso de selección.

¿Cree que queda tiempo para que el Congreso legisle sobre asuntos gruesos?

“Es importante sacar adelante el catastro multipropósito. La reactivación del agro depende de que tengamos un mapa preciso y real de la propiedad de la tierra y de la tenencia de la misma. Queda pendiente la agenda legislativa de iniciativa parlamentaria, que es muy extensa. Supongo que el Gobierno radicará un proyecto de procedimiento de la JEP”.

¿Pero el Gobierno sí tendrá cuórum en la recta final?

“El tiempo hay que encontrarlo para la discusión de los proyectos, es nuestra obligación. Distinto es que se archiven por inconformismo de los parlamentarios o porque esas normas no sean oportunas. Garantizaré juicio como presidente de la Cámara”.

Pero a usted lo acusaron de “sabotear” la etapa final de la implementación.

“Sí, la izquierda y los enmermelados. Fue duro enfrentar a un Gobierno que estaba acostumbrado a tener presidentes maleables y obsecuentes. Siempre tuve como norte el interés superior del país. Gran parte lo yerros del Acuerdo fueron corregidos gracias a la independencia de la mesa directiva de la Cámara”.

Ustedes gobernaron con Santos, apoyaron el Sí y refrendaron el Acuerdo, y en la etapa preelectoral se desmarcaron. ¿Es coherente?

“Asumo una posición pragmática frente a estos procesos de paz, y nunca lo he considerado un caballito electoral. No se puede destruir el Acuerdo, porque es positivo desarmar una organización que tanto daño le ha hecho al país. He sido rígido en las modificaciones que hay que hacerle a la implementación, y así lo hicimos. Establecimos que tenían que entregar todos sus bienes, so pena de salir del régimen especial y enfrentar las más duras penas. Los reincidentes pagarán las más duras penas. Ellos querían tener pasaporte de impunidad de por vida. Hundimos una reforma política que pretendía otorgarles ventajas a algunos sectores en la actual contienda”.

¿Apoyará un nuevo proyecto de ley para garantizar las curules de las víctimas?

“Si se trata de un proyecto que le entregue la representación a las víctimas, lo acompañaría. El que se hundió pretendía, en nombre de las víctimas, entregárselas a la Farc. La sola circunscripción de Caquetá tiene con 96.000 kilómetros cuadrados. Ninguna víctima real, desvalida y pobre tiene los recursos para hacer campaña en semejante territorio y competir con los capitales del narcotráfico, de los disidentes y de los políticos tradicionales”.

¿Qué opina de los dos encuentros de Vargas y Uribe?

“Me parece positivo. En la política hay líneas antagónicas que no se deben cruzar, pero siempre deben existir puentes entre las distintas fuerzas. Para lograr el bien común hay que sumar, porque no podemos seguir el derrotero de Venezuela, hay que detener todo intento de totalitarismo, como el del vecino país””.