El sondeo embolatado del Partido Conservador

Victoria Elena González

Docente investigadora U. Externado

Considero que no necesitan un candidato presidencial. No creo que tengan interés en alguien que sin alianza no va a llegar a ninguna parte. Ellos estarían más interesados en seguir en la sombra con una persona al frente que asuma las responsabilidades pertinentes, pero no recibir el impacto de manera directa. La colectividad tiene una idea clarísima de cómo estar siempre en el poder. Pese a sus perfiles no han tenido una proyección grande para aspirar a la Presidencia, ellos saben cómo detentar el poder permeando otras esferas.