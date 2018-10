¿Cambió la posición de Duque, de senador a presidente, frente al IVA?

Iván Duque era uno de los senadores más activos en redes sociales en la legislatura anterior. No tenía ni los seguidores ni el reconocimiento que tiene ahora, pero constantemente hacía observaciones o críticas al Gobierno sobre asuntos de coyuntura o compartía sus propuestas de agenda legislativa, en especial a las reformas tributarias que se tramitaban durante este mandato. Ahora es Duque quien es objeto de señalamiento por la recién presentada reforma tributaria .

Cuestionó que se proyectara un 18 % del IVA a electrodomésticos, productos de aseo personal y limpieza para el hogar, porque afectaba el bolsillo de los más vulnerables y el acceso de la clase media a productos que ayudaban a mejorar la calidad de vida.

En el proyecto de financiamiento (reforma tributaria) que presentó hoy miércoles el Gobierno Duque, con el que busca financiar 14 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2019, al menos 36 productos de la canasta familiar que no pagan IVA, tendrán una tarifa de 18 % para 2019; es decir, la mitad de los que hoy se contemplan (72).

La ampliación de la base de contribuyentes permitiría reducir ese cobro del 19 al 18 % en el 2019, y al 17 % en el 2021.

Quienes ganan hasta un salario mínimo no sentirían ningún impacto, según el Gobierno, pues se tiene prevista una devolución de 51.300 pesos, lo que significará 2,6 billones entre 2019 y 2022, que beneficiaría a 4 millones de familias pobres del país.

En la oposición señalan contradicciones

Sectores de oposición recordaron ese video y cuestionaron que ahora el mandatario, en su proyecto de ley de financiamiento, quiera ponerles ese impuesto a más productos de la canasta básica.

Según la exsenadora Claudia López (Alianza Verde), Duque ganó las pasadas elecciones diciendo que estaba en contra del IVA, pero una vez en la Presidencia hizo exactamente lo mismo que cuestionaba como senador.

Por su parte el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro (Colombia Humana) dijo que se trataba del “más grande ascenso del IVA en toda la historia de Colombia” e hizo un llamado a la movilización social porque de lo contrario “terminaremos viviendo en el país más desigual de la tierra”.

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) calificó de grave este proyecto. “No aceptamos esta reforma tributaria que amplia IVA a la canasta familiar. Coincido con el senador Duque. Lástima que como presidente haga lo que criticó”.

En el Centro Democrático afirman que hay coherencia

El representante Edward Rodríguez (Centro Democrático)afirmó que, en campaña, prometieron bajar impuestos y aumentar salarios, pero Santos dejó el país quedó desfinanciado, y en ese orden ideas tienen que mirar de dónde sacar recursos para cumplir con los programas sociales para los más vulnerables.

“En ese video Duque plantea bajar impuestos, progresivamente, a la canasta familiar básica, que hoy tienen 19 %, y progresivamente al 17 %, y es probable que baje al 16 %, además de eliminar el IVA a la tecnología, que es parte de la competitividad. A las empresas que generen tecnología no se las va cobrar, ni siquiera, el impuesto a la renta”.

Rodríguez añadió que el país requiere mayor formalización y que eso se consigue haciendo atractivo el sistema, generando agilidad, eficiencia y mayor recaudo. “Todo lo que criticaba Duque como senador lo corrigió en su propuesta, y por eso le está cumpliendo al país”.

El representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) precisó que el proyecto no ha sido radicado, y que cuando se habla de impuestos es sobre el conjunto.

“En el impuesto sobre la renta hay unos beneficios para el empresariado, para la generación de empleo, no para los ricos, como lo vienen señalando algunos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son el gran proporción de las empresas en el Colombia. Se disminuye la renta presuntiva o desaparece, se hace deducible el 5 0% de lo pagado por el 4 por mil y por el impuesto de industria y comercio”.

Pérez agregó que se lleva a cero el IVA en la importación de bienes de capital para reconvertir el país, se generan incentivos tributarios para quienes generan empleo en las zonas campesinas y más necesitadas y se hacen más expedidas las obras por impuestos en las zonas más deprimidas y de más violencia, y “eso es cumplir la promesa de campaña”.

“Si se propone bajar el IVA del 19 % al 17 %, gradualmente, también es bajarlo. Aumentar la base no es subir impuestos, son los mismos impuestos, pero es poner a unos que los paguen, que hoy no lo hacen. Es discutible si se incluye toda la canasta familiar, o si le restamos más a esa canasta, pero no veo que haya contradicción”.

Según el representante Pérez, la otra fórmula es no aprobar la ley de financiamiento y restarle 14 billones al presupuesto aprobado, pero no sabe a qué sectores se les pueda restar o cuáles les sobre recursos”.

Ayer el Partido Liberal anunció que no votará afirmativo el artículo del proyecto que pretende gravar la canasta familiar con IVA. “No a la desigualdad, no a la inequidad. No es atacando a los más necesitados como se construye una nueva Colombia que quiere regresar a la paz”, trinaron en la cuenta oficial de esa colectividad.