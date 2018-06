Colombianos siguen ‘rajando’ al Gobierno Santos

La última encuesta de Opinión Pública que dio a conocer Yanhaas muestra que un 73% de los colombianos desaprueba la gestión del Gobierno de Juan Manuel Santos, mientras que solos un 19% la aprueba. Según la medición el 4% no aprueba ni desaprueba y el 4% restante no sabe o no responde.

Según el estudio a inicios del 2018 la desfavorabilidad del mandatario estaba en un 76% y alcanzó su pico más alto, 80% el 22 de abril del presente año. La favorabilidad más alta fue registrada el 15 de marzo con un 19%.

El gabinete ministerial no está en una mejor situación, el 73% de los colombianos desaprueba la gestión de los 16 jefes de cartera mientras que solo el 15% aprueba el trabajo. El 6% de los colombianos contestó que le es indiferente la gestión del Gabinete y el mismo porcentaje aseguró que no sabe o no quiso responder a la pregunta.

La implementación del acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc también tiene números rojos, según la medición el 69% de los colombianos desaprueba la gestión en materia de paz, el 26% la aprueba, al 4% le es indiferente y el 2% no sabe o no responde.

En cuanto al progreso económico la mayoría de los colombianos (89%) sostuvo que el crecimiento está estancado o en retroceso y solo el 10% siente que la situación está mejorando. Sin embargo, llama la atención que el 33% de las familias colombianas sienten que su percepción económica mejora mientras que el 21% no son tan optimistas.

En ese sentido el 76% de los colombianos siente que el país va por mal camino y solo el 18% ve con buenos ojos el avance del país. Por último, frente a las expectativas del país el 41% de los colombianos no se siente ni optimista ni pesimista, mientras que el 25% es optimista y el 32% es pesimista.

Lea aquí la ficha técnica de la encuesta: