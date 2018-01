Fantasmas de la consulta que asustan al uribismo

La consulta para Duque no será fácil, pero para Juan David García, docente de Ciencia Política de la U. Bolivariana “por ahora es complicado, pero recuerde que en 2002 Uribe ni parecía en las encuestas y finalmente ganó en primera vuelta. Le veo más opciones de llegar a la presidencia a Duque, si gana la consulta, que a Ordóñez y Ramírez”.

Confirmada la elección de marzo, Marta Lucía Ramírez cuenta con mayor respaldo en las encuestas, su imagen es favorable y conocida en el país. Pero hay un ingrediente adicional, el Consejo Nacional Electoral le negó al Partido Conservador la posibilidad de un consulta para escoger candidato, por lo que resulta un hecho que un grupo de congresistas del partido, los denominados “no enmermelados”, que apoyaron a Ramírez en su candidatura de 2014 contra Santos, le den un apoyo suficiente para ganar.

El tercero en la baraja es el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien no se puede desestimar. Cuenta con un respaldo más radical, catapultado por las iglesias católicas y cristianas que, sin duda, fueron un factor determinante en el triunfo del No en la votación del plebiscito, no en vano su candidato a la vicepresidencia es David Name Orozco, miembro de la Mesa de Unidad Nacional Cristiana quien lidera el Ministerio Profético Dunamis, en Barranquilla. Además, es miembro de la casa Name, uno de los sectores políticos más poderosos y tradicionales del Atlántico.