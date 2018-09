Fiscalía compulsará copias para que la Corte investigue a Benedetti

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó este miércoles que el fiscal delegado está recopilando todas las pruebas que se han obtenido en el caso de las chuzadas para que la Corte Suprema de Justicia investigue al senador Armando Benedetti.

“El fiscal de conocimiento está acopiando toda la documentación necesaria para presentarla debidamente ilustrada, porque son muchas pruebas documentales, varias pruebas de mecanismos telefónicos, de tal manera que se pueda entregar toda la información a la Corte debidamente gestionada”, dijo Martínez luego de su participación en el Seminario Dimensiones de la Confianza Institucional, organizado por la Universidad del Rosario.

Durante el conversatorio, el Fiscal General hizo un llamado a la sociedad, los grupos empresariales y la academia, para que se pronuncien y repudien los casos de corrupción como, por ejemplo, la indagación en la que salió a relucir el nombre del senador Benedetti, en el que además son investigadas varias reconocidas empresas, tres exoficiales del Ejército Nacional y una exfuncionaria del Ministerio de la Tecnología y Comunicaciones, por presuntas interceptaciones ilegales, y donde estaría involucrado el general (r) Humberto Guatibonza.

“Cómo no va a causar repudio social este episodio vulgar y grotesco de las ‘Chuzadas’, pero con componentes que deben ser tenidos en cuenta. Cómo puede ser posible que una empresa presuntamente intercepte a su sindicato para ver cuál es su estrategia de negociación colectiva, a qué punto está llegando la sociedad colombiana. Eso no merece mucho más que un twitter, la indignación no puede quedar en un simple trino. Esa es una expresión de descomposición moral llevada al extremo”, manifestó el Fiscal.