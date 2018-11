La tormenta política que desvela a Iván Duque

Varias diferencias conceptuales ha tenido el partido dirigido por el expresidente Uribe con el presidente Duque. No apoyaron la Ley de Financiamiento, le pidieron al Gobierno retirar la solicitud de extradición contra Andrés Felipe Arias -Duque dijo que era improcedente-, no apoyaron la consulta anticorrupción y tampoco la Ley de Orden Público al principio. La senador Paola Holguín dijo que fue difícil “cambiar de chip de oposición a Gobierno, pero la relación con Duque es de respaldo y en el partido no se pierde el debate interno. Somos propositivos”.