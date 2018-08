Gobierno, partidos y promotores evaluarán proyectos de anticorrupción

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, los promotores de la Consulta Anticorrupción y diferentes bancadas del Congreso se reunirán este miércoles en horas de la tarde en la Casa de Nariño para evaluar las iniciativas legislativas para combatir este delito en el país.

La reunión fue convocada por el propio mandatario colombiano, tras conocer el resultado del mecanismo popular que alcanzó 11,6 millones de votos, que aunque no fueron suficientes para obtener el umbral, si representó una alta participación y una voz del pueblo contra la corrupción.

“He convocado el miércoles a la Casa de Nariño a los promotores de la Consulta Anticorrupción, a presidentes de la Cámara y del Senado, a los presidentes de los partidos y sus voceros, para analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación”, escribió Duque en su cuenta de Twitter el pasado lunes.

La convocatoria fue bien recibida por el sector promotor de la consulta popular, que a través de Claudia López le agradeció al presidente acoger la propuesta “de convocarnos a todos para establecer agenda de trabajo para sacar adelante sus tres proyectos que coinciden con la consulta y cinco adicionales que presentaremos mañana en el congreso, para cumplir el mandato de la Consulta Anticorrupción”

Finalmente los cinco proyectos que anunció López no se radicaron este martes en el Congreso de la República, para cumplir con la convocatoria que hizo Duque y para poner a consideración de la ciudadanía, la academia y los diferentes partidos políticos cada uno de los puntos contenidos en el mecanismo y poder llegar a consensos frente a su discusión y debate en el parlamento.

“Queremos que está siga siendo una causa de país y no de protagonismos electorales, individuales y partidistas, hemos tomado la decisión de no radicar ante el Congreso de la República los textos de las leyes, porque nos parece que sería descortés que el presidente de la República nos invite a una reunión y nosotros no dialoguemos el contenido de los textos. Aquí no se trata de quién corre primero para salir en la foto, sino de que todos unamos esfuerzos para derrotar la corrupción”, explicó López.

La exsenadora también resaltó que se busca revisar los proyectos presentados por el Gobierno Nacional, ya que algunos de los puntos de la Consulta concuerdan con esa iniciativa. Además, el comité promotor le pedirá al primer mandatario que los proyectos que se vayan a radicar sean enviados con mensaje de urgencia al Congreso.

“Asistiremos a la invitación del presidente y le pediremos muy concretamente, luego de que pase una y máximo dos semanas en las que hayamos discutido y concertados los textos, que les dé su aval de trámite de urgencia en el Congreso de la República. No pretendemos ni le estamos pidiendo al presidente que únicamente se tramiten los proyectos de esta consulta, por el contrario queremos que los otros proyectos que coinciden con los mandatos de la consulta sean concertados y nosotros acogemos los puntos que ya fueron presentados por el gobierno, porque esto no se trata de competir”, indicó.

Sin embargo, son varias las coincidencias que existen entre los mandatos de la Consulta y el proyecto presentado por el gobierno para la lucha contra la corrupción, como el de limitar a tres períodos para elegirse en una corporación pública, que los delitos contra el Estado no sean imprescriptibles, que se introduzcan los pliegos tipo a muchos más sectores para las contrataciones públicas y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para los funcionarios públicos.

La exsenadora además aseguró que con esto se espera que el Gobierno y el Congreso aprueben estos proyectos anticorrupción antes de tramitar una reforma tributaria que afectaría el bolsillo de los ciudadanos, ya que por la corrupción se pierden 50 billones de pesos al año en el país.

Pero a pesar de que ya se cuentan con varias iniciativas, el presidente Duque y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, radicaron este martes en el Congreso un proyecto de ley sobre probidad y ética pública, con el fin de erradicar la corrupción de los funcionarios de la administración pública en el país, hecho que no cayó muy bien entre los promotores de la Consulta Anticorrupción.

“Nosotros de decentes y corteses no radicamos hoy esperando mañana la concertación de proyectos. Los que recibieron gran respaldo fueron los siete mandatos de la Consulta Anticorrupcion. ¿Qué radicaron? ¿La reducción de salarios, la cárcel para corruptos, la eliminación de la mermelada?”, escribió Claudia López a través de su cuenta de Twitter.

Proyecto para endurecer penas a empresas

Precisamente, el proyecto radicado en la tarde de este martes en la Secretaría del Senado de la República busca endurecer las sanciones a funcionarios y empresas que cometan actos de corrupción, así como proteger a quienes denuncien este delito.

El presidente Duque señaló que con este proyecto se instaura la acción penal y el delito para las personas jurídicas. “Son sanciones durísimas entre las que se encuentran la prohibición de contratación con el Estado; se le da vida a la extinción de dominio exprés, para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público; y se fortalece la denuncia ciudadanía, brindando mecanismos de protección eficaces”, dijo.

Allí se amplia la prescripción de las acciones disciplinarias de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los servidores públicos. “Este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción. La corrupción es un cáncer que tenemos que vencer, no tiene color típico la defensa de la ética pública”, agregó el mandatario.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, sostuvo que esta iniciativa responde al mandato ciudadano que se dio el pasado domingo con la votación de la Consulta Anticorrupción, y que “lo que estamos haciendo el día de hoy es dar un paso mucho más adelante respecto a ese mandato del domingo”.

Explicó que se están dando herramientas para fortalecer la institucionalidad, aumentando la articulación entre las entidades del Estado entre ellas el Ministerio Público, la Procuraduría, las personerías, las veedurías ciudadanas. “Lo que hubo el domingo fue un clamor, un grito de la ciudadanía contra la corrupción”, dijo el funcionario.

Promotores hacen consulta al CNE

Los promotores de la Consulta también realizaron una consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se determine el umbral real de participación debido a que, según ellos, la Registraduría Nacional violó la ley porque no publicó el total de sufragantes y tarjetones que determinan el umbral de las elecciones del pasado domingo.

“Es increíble que la Registraduría haya tenido todos los recursos que solicitó para hacer esta jornada para que contara y reportara los datos de los resultados de la Consulta Anticorrupción y haya reportado la mitad. Se le olvidó la otra mitad y no es que estemos haciendo una denuncia de fraude, porque no tenemos ningún fundamento para hacerlo, pero no sabemos si fue un olvido o un problema técnico, pero es incomprensiblemente que no se haya reportado el número total de sufragantes y de tarjetones depositados en las urnas y por eso no sabemos esos datos”, indicó López.

De acuerdo con la exsenadora, estos datos son cruciales porque son el número de tarjetones depositados independientemente de cómo estuvieran marcados lo que determina el umbral de participación y de validez jurídica. Además, indicó que los datos reportados en el preconteo no tienen ningún valor legal y simplemente son informativos.

Por su parte, la Registraduría respondió a este cuestionamiento indicando que los resultados que se entregaron fueron producto del preconteo, por lo que no tiene un carácter vinculante.

“Los resultados que se entregaron a través de la página web de la Registraduría y de los medios de comunicación fueron producto del preconteo o conteo rápido de mesas, que tiene carácter informativo pero carece de valor jurídico vinculante, porque de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral, los resultados oficiales de la consulta sólo se conocerán una vez concluya el proceso de escrutinios, a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral”, indicó la Registraduría.

Precisamente, el CNE informó que ya avanza en los escrutinios de la Consulta Anticorrupción y que ya ha culminado este proceso en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Arauca, Bogotá, Bolívar Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, Risaralda, San Andrés y Sucre.

La exsenadora también aseguró que todas las preguntas fueron aprobadas por el 99 % de los votantes, a pesar de que, hasta el momento, no haya alcanzado el umbral, y que por eso es importante conocer a partir de los escrutinios el resultado real del número de sufragantes que participaron del mecanismo popular el pasado domingo.

“Esto no es porque tengamos denuncias de fraude, sino que sencillamente es porque tenemos que cumplir la ley y saber con certeza cuántos colombianos depositaron su voto y su tarjetón este domingo. Ya sabemos que todas las preguntas fueron con el 99 % aprobadas, pero ahora tenemos que saber si se cumplió con el umbral de participación”, explicó López.