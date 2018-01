La contratación directa en el Estado puede tener cualquier monto y se usa para adquirir desde equipos nuevos para las oficinas hasta la construcción de obras de beneficio social. A partir de hoy cualquier contrato que realice el Estado deberá hacerse a través de una licitación, este último proceso tiene requisitos que toman tiempo.

En caso de que algún funcionario no cumpla con esta normativa, la falta es calificada de disciplinaria y las entidades encargadas de la investigación son la Procuraduría y la Personería. Así mismo, puede haber algún tipo de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría. Incluso el implicado puede incurrir en el delito de celebración indebida de contratos investigado por la Fiscalía General de la Nación.

La norma plantea otro tipo de restricciones como por ejemplo que los funcionarios públicos no pueden presionar a sus subalternos para que apoyen una causa política, ni tampoco pueden difundir ningún tipo de campaña electoral.

De igual firma, ningún funcionario, en el caso del presidente, los gobernadores, alcaldes, secretarios o gerentes de las entidades descentralizadas pueden participar en actos de tipo proselitista o inaugurar obras donde estén candidatos o voceros.

Sin embargo, la ley de garantías tiene aspectos positivos para el desarrollo de las elecciones, así lo confirma Marlon Pavón, subcoordinador del observatorio de justicia electoral de la MOE, “esta disposición genera equilibrio en las campañas y frena, en cierta medida, el uso desmedido a los recursos del Estado”.

Y agrega que la gobernabilidad de las administraciones no se frena, “la ley de garantías bloquea la contratación directa. Por lo tanto, aquella que necesita de una licitación no está sujeta a esta norma, en la medida que se pueda hacer otro tipo de contratación no se frena la ejecución o la gobernabilidad. Si no existiera esta ley podría afectarse el proceso electoral”.