El guiño de De la Calle a Fajardo, quiere consulta interpartidista

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, invitó al también aspirante a presidente Sergio Fajardo a reflexionar sobre la consulta interpartidista.

“Llamo de nuevo a configurar esa coalición enorme. Estoy dispuesto a buscar con generosidad reglas para escoger quién asuma la candidatura. Invito a la Coalición Colombia a reflexionar. No comparto la reticencia del doctor Fajardo en eludir una consulta interpartidista. La división solo favorece a las fuerzas del pasado”, escribió De la Calle.

El candidato liberal recalcó la necesidad de hacer una enorme coalición de fuerzas políticas y movimientos sociales para evitar que “el pan de la paz se queme en la puerta del horno”.

“Creo que esa meta, que comparto, puede y debe lograrse dentro de una democracia de partidos. Reconozco las deficiencias del Partido Liberal, pero no puedo compartir que este sea el único afectado”, agregó el candidato.

De la Calle agradeció el ofrecimiento que le hicieron Gustavo Petro, Clara López y Carlos Caicedo de hacer una consulta en marzo que incluya su nombre, y declinó la propuesta argumentando que “escoger el camino de esta segunda alianza pone en riesgo y puede incluso llegar a destruir las perspectivas de esa gran coalición”.

Dijo el candidato liberal que en las actuales circunstancias su partido no irá a una consulta en marzo. “Buscaremos ganar con las ideas que he expuesto. No obstante, confío en que las posibilidades de unión se mantengan o renazcan una vez transcurridas las elecciones de marzo. Espero que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad, esta vez sí histórica, que implicaría la destrucción de caminos de unión que son urgentes y necesarios”, indicó De la Calle.