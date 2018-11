Juan Carlos Vélez se distancia del Centro Democrático, iría por firmas a la alcaldía

A través de un audio difundido en Youtube, el exsenador Juan Carlos Vélez narró lo que fue su reunión en el oriente antioqueño con el senador Álvaro Uribe sobre su aval para aspirar nuevamente a la Alcaldía de Medellín.

Según Vélez, luego de dos horas de conversación decidieron que lo mejor sería que recogiera firmas en caso que quiera lanzarse al tercer cargo por elección popular más importante del país.

Sin embargo, Vélez especula que Uribe tomó la decisión porque tenía presiones. “Siento que hay una gran presión hacia él por parte de algunos miembros del Centro Democrático que no me quieren, para evitar que yo sea candidato o participe del proceso del partido”, dijo Vélez en la comunicación.

Hace dos años, luego de la campaña por el plebiscito para la paz, el exsenador ofreció una entrevista en la que afirmó que parte de la estrategia por el no era hacer que la gente fuera a votar “verraca”. Esa, entre otras declaraciones lo habrían distanciado del jefe máximo del uribismo.

Sobre esto el exsenador agregó que en la reunión quedó claro que él es uribista y que su programa de gobierno es muy parecido al de Iván Duque. “La relación con él es muy buena, no existe distanciamiento. El presidente no me ha echado del partido, no me tiró la puerta”, sostuvo en el audio.

Vélez afirmó que podría buscar el aval del Partido Conservador y no descartó entrar a una consulta interpartidista con el candidato que salga del Centro Democrático y con el del alcalde Federico Gutiérrez.

EL COLOMBIANO trató de comunicarse con el exsenador Vélez pero no fue posible.