Justicia, uno de los retos del Congreso

El próximo Congreso será el primero que se instale en una Colombia que ya no enfrenta un conflicto con las Farc y, por eso, su responsabilidad es gigante, pues deberá contribuir a garantizar que la paz que tanto esperamos sea sostenible y que no haya un retorno a las armas.

La justicia está presente de manera transversal en el Acuerdo. Ésta no es solo parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y no debe entenderse únicamente como castigo, sino que está acompañada del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que pretende -a través de un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales-, satisfacer en el máximo nivel posible los derechos de las víctimas. Pero además, el Acuerdo ha entendido la justicia también en su concepción más amplia, y por eso el Punto Agrario contribuye indudablemente a la garantía de su dimensión distributiva.

Por eso, la implementación de estos puntos del Acuerdo, vistos en su integridad y no como un conjunto de temas aislados, será central para la estabilidad de la paz. Por supuesto, en esto hay tareas más urgentes que otras: la deliberación de las normas que permitirán el funcionamiento pleno de la Jurisdicción Especial para la Paz (especialmente su procedimiento), el acceso y la formalización a la tierra, y la actualización, mediante un proceso concertado, del programa de reparación a víctimas, sin lugar a dudas, son elementos prioritarios.