La Consulta Anticorrupción desde dos orillas distintas

Siento un muy buen ambiente, alta receptividad por parte de la gente. Las personas han comprendido lo que el Congreso negó tantas veces, saben que el Legislativo no se autorreforma porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Para el país, esta es una oportunidad única de imponer los siete ajustes institucionales que por tanto tiempo se han pasado por alto, uno de equidad y seis de anticorrupción. El ambiente es bueno, pero el domingo no hay buses, no hay políticos jalonando para que la gente salga, entonces estamos en manos del jefe, que son los ciudadanos. Ellos decidirán y confió en la sabiduría popular.

Frío. No veo gran entusiasmo ciudadano, me parece que hay cierta apatía. Hay una confusión de factores porque son varias las elecciones que han pasado este año y eso desgasta. La controversia acerca de la pertinencia o no de la consulta misma, el hecho de que no haya una polarización en torno a ella, todos esos son elementos que contribuyen a que haya apatía. Aquí no hay sentimiento, la posición de quienes no están de acuerdo con la consulta no es porque se opongan al contenido mismo sino porque parece innecesario, inocuo e impertinente, llegando a ser indiferente.

¿Pasará el umbral de 12 millones la Consulta?

Rafael Nieto: No. Estoy absolutamente seguro de que la consulta no va alcanzar el umbral. Esta consulta es innecesaria y sumamente costosa para los objetivos que quiere lograr. Además, está la percepción del aprovechamiento político electoral de ella misma.

Angélica Lozano: Este mecanismo nos une como colombianos, firmaron 5 millones de personas de todas las tendencias, gente de derecha, del centro, los que nunca votan. El mismo presidente Iván Duque nos apoya y él es coautor del mandato número 4. Confiamos en que los colombianos están viendo este mecanismo como una gran oportunidad para cambiar la historia del país, porque aquí nos roban a todos, incluso a los que son simpatizantes del Centro Democrático. Es dar un paso enorme y sé que pasaremos el umbral y más.

Se habla de que hay puntos inconstitucionales en la consulta y otros que ya están en mandato de ley...

Angélica Lozano: Eso de que ya existen es falso. Dónde hay registros de que ladrones de cuello blanco estén en la cárcel, en dónde puede saber el ciudadano sobre los fallos del Senado y ver cómo voto cada proyecto un congresista. Estas medidas no existen y la prueba es que el Congreso las ha negado reiteradamente.

No puede haber más politiquería mezquina que le haga daño al país. Es por esto que el domingo no se puede perder la oportunidad de cambiar ese panorama, lo que se hará en las urnas es algo nunca antes visto y desde ese momento el Congreso no va a tener escapatoria frente al control de la corrupción.

Rafael Nieto: Esta consulta desde un inicio ha estado mal. No se pueden cambiar normas constitucionales. Cuando el Centro Democrático propuso una ley para la reducción de los salarios de los congresistas, la Corte Constitucional respondió que no se podía porque era una norma de carácter constitucional. La consulta está preguntando cosas que no se pueden cambiar y que llevarían a modificar la Constitución, cosa que es un error garrafal.

Uno de los problemas es que le venden al ciudadano la idea de que la consulta arreglará todo, pero resulta que no sirve para nada y sí estamos gastándonos un montón de plata en algo que es inútil, ineficaz, que no cambia la realidad porque el grueso del mecanismo ya está en la ley y lo que se debe hacer es cumplirla.

Muchos le bajan un poco la ‘caña’ a la propuesta diciendo que cuesta mucho. ¿Qué decir?

Rafael Nieto: Eso es un gasto innecesario porque cinco puntos del contenido de la consulta ya están en la legislación y los otros dos temas son inconstitucionales. Es absurdo que el país deba sacarse del bolsillo 310.000 millones para algo impertinente y Claudia López junto con la gente de su partido no lo justifican.

No se trata de no querer acabar con la corrupción, porque a todos nos preocupa eso, pero la consulta no es para solucionar ese problema. Esto es inocuo y no va a producir el cambio que todo mundo espera, no va a contribuir a mejorar la situación sino a empeorarla, porque para recuperar esa plata se nos llevaría quince años o más, eso no tiene lógica y como perspectiva financiera es una locura.

Angélica Lozano: Aquí quiero señalar que en la ley de participación hay algo absurdo. Allí se expresa que un referendo no se puede hacer el mismo día de elecciones como quisimos en un inicio para ahorrar gastos. Pero se ha interpretado que nosotros queremos hacer un gasto de más sin fundamento y no es así, es que la ley nos obligó a hacerla otro día.

En su momento, quisimos que fuera el día anterior a segunda vuelta para aprovechar las mesas, el montaje, el ambiente, pero los partidos mayoritarios, sobre todo el Centro Democrático, no nos lo permitieron al hacer una exigencia de que la consulta solo sería después de segunda vuelta. Entonces no se está haciendo por hacer, sino que así nos indicó la ley.

Algunos miembros del Centro Democrático que apoyaban la consulta han cambiado de opinión. ¿Qué decir?

Angélica Lozano: Es un pesar que se pierda la oportunidad con ellos. Pero es raro porque el presidente Duque sí mantiene su palabra de apoyo que dio en campaña. Era mejor estar todos unidos, pero así funcionan muchas cosas en la política, en campaña dicen una cosa, ganan y dicen otra. Lo importante es que la gente no es boba y sabe que nos roban 50 billones de pesos al año por el cáncer de la corrupción. Nos duele que los miembros de ese partido abandonaran la consulta, pero ni modo: hay que votar el domingo para demostrarles que le cerraremos el camino a las manos de la suciedad.

Rafael Nieto: Esto es sencillo, lo que está pasando es que las personas del Centro Democrático que apoyaban a la consulta simplemente llegaron a la conclusión de que esta es inocua en el sentido de que no produce un efecto. Hay que tener en cuenta que dos de las preguntas son inconstitucionales, la primera y la séptima, y los promotores de la consulta están pasando por alto eso. Los otros cinco temas ya estas reglados en la ley. Entonces, es claro que lo del domingo no tendrá un efecto real, sino un propósito político electoral.

El mensaje de la Consulta Anticorrupción se ha dado hasta con una canción. ¿Eso motivará a la gente a salir?

Rafael Nieto: Esa consulta va a ser un desastre. Yo no veo a la gente saliendo a votar y no creo que el mensaje desde Bogotá con una canción sin sentido sea suficiente para animarlos a que vayan a las urnas, por más propaganda, no hay forma de que salgan a votar 12 millones de personas.

Angélica Lozano: En todo el país hay gente haciendo campaña con las uñas porque esto no tiene financiación, la consulta no tiene propaganda de radio o televisión. Este mecanismo está en manos de la gente, desde la que está en la punta del país hasta en los lugares más centrales.

¿La idea del mecanismo ha llegado hasta las regiones?

Angélica Lozano: Claro. La Colombia rural es pilar para nosotros, entendemos que los puestos de votación quedan a grandes distancias y que son siempre los políticos quienes los llevan en bus. Pero esta vez será diferente, habrá un motivo genuino. También nos enseña a valorar y a no perder la oportunidad a los que podemos llegar a votar caminando o en bus.

Rafael Nieto: Hay colombianos que tienen que coger chalupa varias horas para votar y que claramente no ven que valga la pena, simplemente ese mecanismo está centralizado en las principales ciudades. No veo fácil que alguien salga desde las regiones más apartadas a ejercer en la urna.

¿Frente a los dos escenarios, de que pase o no la consulta, qué esperan?

Rafael Nieto: Si la consulta pasa el umbral, sin duda se ve fortalecida políticamente las ambiciones de Claudia López y por ende se fortalecerá el Partido Verde. Pero la consulta no va a alcanzar el umbral y –es más– va a estar muy lejos de lo pactado. Los promotores de esto vendieron una idea equivocada con un alto costo para concluir que es puro cuento y para rematar la politizaron sabiendo aún que el resultado será paupérrimo.

Angélica Lozano: Llevamos 19 meses pedaleando en esto. Queremos que pase porque no lo hicimos por capricho, ni por estar desocupados, se hizo porque en el Congreso negaron los proyectos y perdimos ahí el plan A. Entonces el plan B es la consulta y no hay plan C, porque eso llevaría a pensar que el país se acostumbró a que nada cambia. Entonces yo confió en que habrá cambios para Colombia y que le pondremos tatequieto a esa pequeñísima clase dirigente que ha sido tan dañina para todos.