Las dificultades de los colombianos en el exterior para votar en marzo

Según Juan Carlos Ruiz Vásquez , profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “existen dificultades económicas y poca presencia consular en los distintos países. En Rusia, por ejemplo, alguien que no esté cerca de Moscú es muy difícil que vaya a votar. Además la gran cantidad de estudiantes en el exterior no tienen recursos. Yo viví en Gran Bretaña, estaba inscrito en Londres, y sí fui a votar pero me tocó tomar un bus y quedarme todo el día en esa ciudad”.

El profesor Ruíz agrega que el desinterés en ir a sufragar es otro de los puntos negativos para las elecciones que se avecinan, porque “uno tiene una nostalgia por el país, su gente, su comida, su idioma , pero no por la clase política; a eso no hay apego. Cuando uno llega allí no ve la necesidad de votar por algo que no representa mucho para uno”.

A la perspectiva de unas votaciones con falta de interés, se adhiere el hecho de que en el exterior los jurados de votación se eligen a través de los funcionarios consulares, por lo que la mayoría del servicio es voluntario, y quienes quieren hacer esa labor deben manifestar su disponibilidad ante el consulado respectivo .