“Le estamos apostando al voto sin maquinaria”

Según cuenta Robledo, la candidata a la vicepresidencia, se han dedicado a hacer política de calle y a consolidar lo que ya lograron. En la votación pasada alcanzaron el apoyo de 4 millones 851 mil votos y esperan, como dice uno de sus comerciales, “darle la vuelta en segunda vuelta” al resultado que obtuvieron en el primer round. Robledo asegura que no insisten en la teoría del fraude y que solo piden garantías en materia electoral para poder participar.

“En algunos de los debates, en los que nos encontramos con las fórmulas de Fajardo y De la Calle, dijimos que íbamos a apoyar al que pasara a segunda vuelta, pero no ha sido así. Claudia López en este momento dice que está pensando su voto, Clara López se fue con nosotros porque quiere apoyar la paz y sabemos que hay un grupo de jóvenes que invitan a De la Calle a una pola para conversar con él y conocer con mayor profundidad el por qué dice que va a votar en blanco. Este último me genera inquietud. Me interroga un hombre que trabajó durante más de 4 años por defender la paz, que nosotros vemos amenazada con la propuesta de Duque, y que él tome esta decisión”.