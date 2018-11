Liberales aprovecharon el IVA para desmarcarse

El proyecto de ley de financiamiento y la propuesta del Gobierno, que ya se hundió, de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar, fue la justificación para que los liberales tomaran distancia del gobierno Duque.

Si bien el propio Centro Democrático rechazó esa idea, la forma en la que lo hizo el Partido Liberal dejó claro que no existe sintonía con el presidente de la República, incluso, que no quieren que los relacionen, así lo hayan acompañado en la segunda vuelta y estén en la independencia y no en la oposición.

El oficialismo liberal salió a cobrar la caída del IVA a la canasta, y no pierden oportunidad para enrostrarle al Gobierno lo que para ellos es uno de sus peores desaciertos en estos primeros meses de gestión. “Lo logramos; no IVA a la canasta familiar”, trinó el expresidente César Gaviria.

A la postre, en varias ciudades instalaron vallas con la siguiente leyenda: “Feliz Navidad, sin IVA”. Y el representante y presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón (Liberal) dijo que pareciera que Duque le estuviera haciendo la campaña a Gustavo Petro para 2022. “Cuando el Congreso ejerce su independencia, él se molesta y dice que es porque no hay mermelada”.