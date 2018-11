María Fernanda Cabal criticó a Roger Waters por apoyar estudiantes

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, criticó este jueves al cantante británico Roger Waters, luego de que manifestará su apoyo al paro de estudiantes durante su concierto en Bogotá.

El fundador y exintegrante de Pink Floyd, se tomó su buen tiempo para hablar no como artista, sino como el activista que desde hace muchos años ha sido, en defensa de los derechos humanos, en contra de la guerra y la desigualdad. Esta vez, a su discurso le agregó el tema de la educación.

De un momento a otro, en aquella inmensa pantalla, apareció un gran cartel, ‘We do need more education’ (Necesitamos más educación) y al lado la firma de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees).

Ante esto, la senadora Cabal escribió en su cuenta de Twitter: “educación gratuita que vale más que la privada más cara del país. ¿Para cuándo el debate del uso eficaz y eficiente del presupuesto público? O sólo propaganda de derechos y no de deberes”.