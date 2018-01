El vainazo de Marta Lucía Ramírez a Iván Duque y al Centro Democrático

Durante la presentación de su equipo de campaña, este martes en la mañana, la precandidata Marta Lucía Ramírez le respondió a quienes desde el Centro Democrático la cuestionan porque mientras que Iván Duque no ha parado de recorrer el país y todos los días visita varios municipios, ella, desde que terminó de recoger sus firmas, se ha limitado a emitir comunicados.

La exministra de Defensa, acompañada de sus asesores de cabecera, afirmó que no estaba señalada a bolígrafo por nadie, sino que estaba realizando un ejercicio independiente y ciudadano.

“Yo he recorrido el país durante estos cuatro años, no hemos parado, la diferencia es que no lo hacemos con un partido, acompañándonos o facilitándonos, ni con líderes políticos lanzándonos al estrellato, permanecemos recorriendo el país”.

Ramírez anunció que su jefe de campaña será el exministro Fernando Araujo; su gerente general; el excandidato vicepresidencial Camilo Gómez; entre los directores políticos estarán el exministro Carlos Holguín Sardi y el exsenador Hernando Pedraza; y en la dirección de estrategia nombró a Juan Camilo Ostos.

En la dirección programática y de reingeniería del Estado estarán el exsuperintendente de Industria y Comercio, Emilio Archila; y el ex director de la Dian, Juan Ricardo Ortega. En la dirección de desarrollo empresarial y atracción de inversión extranjera nombraron a Omar González, Carlos Alberto Garay y al ex ministro Carlos Rodado Noriega; y como enlace con los militares retirados y sus familias estará el excomandante del Ejército, general Reinaldo Castellanos.

Además, nombró Juan Pablo Dávila en la dirección de comunicaciones; a Betzy Martínez en la dirección de movilización; y en el empoderamiento de las mujeres estarán María Antonieta Solórzano, Ana Margarita Ferro, Sara Piñeros e Hilda Caballero.