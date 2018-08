“Negar personería jurídica es violar el derecho a la oposición”: Petro

El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la personería jurídica a su movimiento, ‘Colombia Humana’, asegurando que es el único congresista que le niegan el derecho a tener ese reconocimiento.

“Negar la personería jurídica a los ocho millones de colombianos y colombianas, es violar el derecho a la oposición y más teniendo una representación en el Senado y la Cámara de Representantes”, indicó Petro a través de un comunicado en el cual asegura que interpondrán recursos judiciales.

“Esta es una decisión política y jurídica porque la mayoría de los partidos que tienen a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral decidieron excluir al movimiento político que les compitió en las elecciones. Esto es una arbitrariedad”, dijo el exalcalde.

El senador también indicó que es una arbitrariedad jurídica porque las normas y las sentencias que se han expedido indican que el segundo en votación en las elecciones a la presidencia tendrá no solo representación en el Senado sino que tendrá los mismos derechos que los partidos que se estipulan en oposición.

“Eso significa que uno de los derechos de los movimientos en la oposición es tener personería jurídica y si no se tiene esa figura todas las demás normas del Estatuto de Oposición se vuelven inocuas y entonces lo que dijo arbitrariamente el CNE es que nosotros no tendríamos garantías para ese derecho”, explicó Petro.

“Vamos a tomar todas las medidas de tipo judicial una vez tengamos esa respuesta para defender nuestros derechos”, indicó Petro.

Frente a la elección de los nuevos magistrados que se realizará este miércoles en el Congreso en Pleno, el excandidato presidencial indicó que se va a elegir a una institución que está compuesta mayoritariamente por los partidos del gobierno y que por eso no brinda garantías.

“Creo que esa institucionalidad debería ser transformada radicalmente por una que realmente brinde garantías a toda la ciudadanía. Este Consejo hundió la revocatoria a Peñalosa y nos negó la personería jurídica a la Colombia Humana y si no somos un movimiento entonces qué somos, teniendo tanta fuerza con 8 millones de electores. Por eso este consejo ha actuado de manera política por su propia composición pero de forma arbitraria y no democrática atacando los derechos fundamentales de tipo político de los partidos que no pertenecen al gobierno”, explicó Petro.

La decisión del organismo electoral se dio en la tarde de este martes cuando la sala plena con 6 votos en contra y 2 a favor de la ponencia del magistrado Armando Novoa, la cual iba dirigida a otorgarle la personería jurídica a ese movimiento político.

En ese sentido, el organismo electoral aseguró que el magistrado Emiliano Rivera será el encargado de redactar un nuevo proyecto de resolución para realizar su estudio y ser discutido para su aprobación por parte de la sala plena.

La negativa para otorgar la personería se daría, al parecer, porque no se presentaron candidatos en las pasadas elecciones legislativas por el movimiento Colombia Humana, sino por la Lista de la Decencia, una coalición conformada por varios partidos políticos como la Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Alianza Social Independiente, entre otros.

Ante esta decisión se han pronunciado varios sectores afines al senador que aseguran que no es concebible que un movimiento que superó los 8 millones de votos en las elecciones presidenciales no tenga personería jurídica.

La excandidata vicepresidencial y actual representante a la Cámara Ángela María Robledo indicó que “el CNE violó nuestro derecho fundamental a la oposición. Desde el recurso de reposición, altas cortes y cortes internacionales lo defenderemos. La Colombia Humana obtuvo más de 8 millones de votos, cada uno de ellos persigue el anhelo de otra opción de país y hacer oposición”.

En ese mismo sentido se pronunció la representante de la Lista de la Decencia María José Pizarro quien aseguró que “el CNE, conformado por los grandes partidos políticos, tomó una decisión también política de impedir que la Colombia Humana pueda presentar candidatos en las próximas elecciones. Nos quitan los derechos políticos a los 8 millones de ciudadanos que le apostamos a la Colombia Humana y a un modelo distinto de país”, indicó Pizarro.

Por su parte, la exsenadora Claudia López indicó a través de sus redes sociales: “decisiones absurdas y la del CNE de negarle la personería jurídica a Colombia Humana, que pasó el umbral en Senado y logró más de 8 millones de votos en la Presidencial. Qué más se necesita para ganarse el derecho? A pesar de tanta artimaña la unidad y el cambio son imparables”.

Con la decisión, el movimiento Colombia Humana del actual senador no podrá declararse en oposición al gobierno del presidente de la República, Iván Duque, a partir del Estatuto de la Oposición, con el cual podría acceder a la financiación para su ejercicio político y acceso a los medios de comunicación, entre otros. Además, no podrá inscribir candidatos para las elecciones regionales del próximo año.