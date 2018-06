Niegan libertad a Álvaro García, condenado por parapolítica

La Corte Suprema de Justicia negó este miércoles la solicitud de la defensa del excongresista Álvaro Alfonso ‘El Gordo’ García, quien esperaba ser cobijado con el beneficio de libertad condicional argumentando que los paramilitares, con los cuales fue relacionado, ya no existen ni la guerrilla de las Farc que ellos enfrentaban.

Con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Sala de Casación Penal desestimó la petición de la defensa tras considerar que el exparlamentario debe continuar purgando en la Cárcel Picota de Bogotá, los 40 años de prisión a los que fue condenado.

El caso específico por el que fue condenado García Romero tiene ver con la masacre de Macayepo, ocurrida entre el 9 y 17 de octubre del año 2000, perpetrada por integrantes del Bloque ‘Héroes y Mártires de Montes de María’.

Durante ese periodo fueron asesinadas siete personas, hecho que obligó el desplazamiento de todos los pobladores del sector, así como los familiares de las víctimas en la región, como consecuencia de una retaliación al robo de un lote de ganado que hizo la guerrilla al ganadero José Joaquín Niño García.

El ganadero se contactó con el ‘Gordo’ García, a quien le solicitó que usara sus influencias políticas para evitar que las Fuerzas Armadas intervinieran para evitar o repeler dicha incursión paramilitar, cuestión a la que accedió.

La defensa que el exsenador expuso a la Corte Suprema fue que él ya no era un peligro para la sociedad porque los grupos armados ilegales que estaban en disputa cuando tenía influencia política ya no operan en Colombia, por lo que debería reconsiderarse su confinamiento carcelario; pero la Sala de Casación penal consideró que la gravedad de la conducta por la que fue condenado no amerita dicho beneficio.