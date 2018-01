Consultas presidenciales de marzo, en riesgo de hacerse trizas

A horas de que se venza el plazo para que los partidos y movimientos políticos se puedan retractar de la solicitud que hicieron el mes pasado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de particiar en una consulta interna o interpartidista el próximo 11 de marzo, cuando se realicen las elecciones de Congreso, todavía no hay humo blanco en las coaliciones de la centro derecha y de la izquierda.

La alianza que ya estaba anunciada y pactada, la de Gustavo Petro, Clara López y Carlos Caicedo, que incluso tienen listas conjuntas para el Congreso, se desbarató en las últimas horas. Aunque Petro trinó que él sigue firme en su decisión de participar en una consulta, López expresó que ese camino fue descartado y que buscará otros medios para participar de una coalición.

Hasta hace dos días López había dicho que pese a la negativa de Humberto de la Calle de participar en una consulta con ellos, mantenía el propósito de lograr una amplia convergencia “para garantizarle a Colombia un posconflicto con profundas reformas sociales”.

De otro lado, anoche no hubo decisión final en el encuentro entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, pero este último se mantuvo firme en la petición de que Alejandro Ordóñez participe. Ramírez no cerró la puerta a esa posibilidad, pero planteó varios requisitos para que pueda concretarse la alianza. Hoy tendrían un encuentro definitivo.

Quien sí cerró la puerta a cualquier tipo de consulta en marzo fue Humberto de la Calle, pues aunque el Partido Liberal había hecho la solicitud, no encontró coequipero. Sergio Fajardo no hizo la solicitud el me pasado, por lo que ya no tiene chance para consultas. Además, afirmó que ya hizo su coalición con Jorge Robledo y Claudia López.

En el camino podrían surtir alianzas, adhesiones y coaliciones entre los diversos candidatos, sin que medie un proceso de consulta.

El magistrado Felipe García, del CNE, le explicó a EL COLOMBIANO que quienes hoy dejen en firme la solicitud de la consulta y desistan más adelante, tendrán que pagar el costo de la misma. Recordó que los resultados de este proceso son de obligatorio cumplimiento y que Fajardo y el Partido Conservador no pueden participar en consultar porque no hicieron la solicitud a tiempo.