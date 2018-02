¿Por Twitter pondrán fin a ley seca en elecciones?

De inmediato, la encuesta virtual del presidente, con un plazo de 24 horas, empezó a tener miles de interacciones, algo que no lograba desde hace muchos meses. Al cierre de esta edición habían votado cerca de 50.000 personas.

Ahora, a menos de un mes de que el Gobierno expida un nuevo decreto al respecto, Santos abrió de nuevo la discusión y preguntó en Twitter a sus seguidores si estaban de acuerdo o no con eliminar la ley seca, que afecta el comercio. “Creo que los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción”.

Si bien antes esta facultad presidencial no tenía mayores reparos en la opinión pública, fue tal el rechazo que suscitó la medida en el último debate democrático que el presidente Juan Manuel Santos decidió que no fuera durante todo el fin de semana, sino solo el domingo.

La consulta abierta del Partido Liberal, realizada el pasado 19 de noviembre, puso sobre la mesa el debate de la conveniencia de mantener o no la medida de la ley seca, previo, durante y después de las jornadas electorales, que viene desde el Frente Nacional y que tiene por objeto la preservación del orden público y la seguridad.

La posible eliminación de la ley seca no sería inmediata. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que el Gobierno estudia modificar la disposición del Código Electoral que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante las jornadas electorales, a través de un proyecto de ley, previa consulta a los partidos y movimientos políticos.

Rivera recordó que, durante la consulta liberal solo se prohibió el expendio de bebidas embriagantes desde las 6:00 a.m. de la jornada electoral hasta las 6:00 a.m. del día siguiente y no se presentó ningún incidente.