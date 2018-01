Presuntos homicidas, ladrones y estafadores en listas al Congreso

“Hay antecedentes sobre un número importante de delitos, que van desde inasistencia alimentaria hasta concierto para delinquir. Esa información se la estamos facilitando a los partidos para que tomen decisiones. Lo importante es que los votantes puedan escoger entre personas que no tengan ningún tipo de antecedentes”, indicó.

Otros datos: De 45 aspirantes inhabilitados por la Procuraduría, los partidos dejaron de inscribir a 24, pero sí incluyeron a 19 con inhabilidades. De estos, se encontró que 10 fueron consultados extemporáneamente; 7 no fueron reportados en la Ventanilla y 2 fueron consultados y se notificó a la colectividad de sus antecedentes.

De los 5.679 candidatos que están por las calles del país haciendo campaña al Congreso y pidiéndole a usted que vote por ellos, 631 tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia y 103 han cometido algún delito. Es más, cuatro son presuntos asesinos y siete, posiblemente, han estafado a alguien. Una docena de ellos han mentido en documentos públicos y ocho han robado. El diagnóstico no es para nada alentador.

Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que lo que hace la Ventanilla Única es complementar el filtro que hacen los partidos para escoger las mejores candidaturas. “Esto permite que las listas definitivas sean mucho más sólidas. Este es un filtro importante con el fin de tener candidatos sin antecedentes”.

Entretanto, Juan Carlos Álvarez, docente de Derecho Penal de Eafit, explicó que la Constitución Política establece que solo una condena en firme puede configurar un antecedente penal, y una investigación por sí sola no inhabilita a una persona para aspirar a una corporación pública.

“Sin embargo, creo que el asunto penal no es el problema. Considero que los partidos políticos tienen posibilidad de establecer requisitos relacionados con los avales que otorgan. No obstante el asunto es complejo, debido a que una investigación no implica que la persona realmente sea culpable y se utilicen las denuncias para así lograr que una persona se inhabilite”, explicó el académico.

Para el profesor una vía intermedia podría ser que los partidos, por ejemplo, no den avales si ya existe una resolución de acusación. Es decir, si la persona ya ha sido llamada a juicio, “pero mientras solo sea una investigación preliminar creo que sería abrir una puerta que pudiera dar lugar a injusticias”.