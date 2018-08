Promotores de la Consulta aplazan radicación de proyecto al Congreso

Los promotores de la Consulta Anticorrupción, encabezados por la exsenadora Claudia López y la senadora Angélica Lozano, entre otros, aplazaron la radicación ante el Congreso de la República del proyecto que contiene los siete mandatos del mecanismo de participación popular que fue votado por más de 11.6 millones de colombianos este domingo. La intención del aplazamiento es que sea revisado por la ciudadanía y evaluado en la reunión que convocó este miércoles el presidente de la República Iván Duque.

“Queremos que está siga siendo una causa de país y no de protagonismos electorales, individuales y partidistas, hemos tomado la decisión de no radicar ante el Congreso de la República los textos de las leyes hoy mismo porque nos parece que sería descortés que el presidente de la República nos invite mañana a una reunión y nosotros no dialoguemos el contenido de los textos. Aquí no se trata de quien corre primero para salir en la foto, sino de que todos unamos esfuerzos para derrotar la corrupción”, explicó López.

En ese sentido, la exsenadora resaltó que el borrador de los textos se podrán a disposición de la ciudadanía, de todas las bancadas, de los voluntarios, la academia y organizaciones sociales para hacer las modificaciones necesarias que permitan que cumplan legalmente el mandato electoral de los ciudadanos.

“A través de la página oficial de la consulta anticorrupción vamos a poner a debate con la ciudadanía, con el gobierno, las bancadas del Congreso y el señor presidente de la República, los textos que el comité promotor considera que se le darían cumplimiento a los siete mandatos. Por esa razón no lo vamos a radicar hoy porque decidimos realizar una consulta pública para que entre todos mejoremos los textos”, explicó López.

La promotora también indicó que durante la reunión convocada por el primer mandatario en la Casa de Nariño solicitarán que luego de revisar los textos los mismos sean radicados ante el Congreso con mensaje de urgencia.

“Mañana asistiremos a la invitación que él (Presidente) aceptó hacernos y le pediremos muy concretamente, luego de que pase una y máxima dos semanas en las que hayamos discutido y concertados los textos, que les dé su aval de trámite de urgencia en el Congreso de la República. No pretendemos ni le estamos pidiendo al presidente que únicamente se tramiten los proyectos de esta consulta, por el contrario queremos que los otros proyectos que coinciden con los mandatos de la consulta sean concertados y nosotros acogemos los puntos que ya fueron presentados por el gobierno porque esto no se trata de competir”, indicó López.

La exsenadora además aseguró que con esto se espera que el Gobierno y el Congreso aprueben estos proyectos anticorrupción antes de tramitar un reforma tributaria que afectaría el bolsillo de los ciudadanos, pues por corrupción se pierden 50 billones de pesos al año.

Promotores hacen la consulta al CNE

López también señaló que realizaron una consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se determine el umbral real de participación debido a que, según ella, la Registraduría violó la ley porque no publicó el total de sufragantes y tarjetones que determinan el umbral de participación de las elecciones del pasado domingo.

“Es increíble que la Registraduría haya tenido todos los recursos que solicitó para hacer esta jornada para que contara y reportara los datos de los resultados de la Consulta Anticorrupción y haya reportado la mitad. Se le olvidó la otra mitad y no es que estemos haciendo una denuncia de fraude porque no tenemos ningún fundamento para hacerlo, pero no sabemos si fue un olvido o un problema técnico, pero hasta el día de hoy incomprensiblemente no reportó el número total de sufragantes y de tarjetones depositados en las urnas y por eso no sabemos esos datos”, indicó.

De acuerdo con la exsenadora, estos datos son cruciales porque son el número de tarjetones depositados independientemente de cómo estuvieran marcados lo que determina el umbral de participación y de validez jurídica. Además, indicó que los datos reportados en el preconteo no tienen ningún valor legal y simplemente son informativos.

En ese sentido, destacó que los resultados reales son los que se obtienen en escrutinio legal realizados por las comisiones escrutadoras y los delegados del Consejo Nacional Electoral.

“Tanto la Misión de Observación Electoral como el comité promotor de la Consulta Anticorrupción le hemos radicado una solicitud al Consejo Nacional Electoral pidiéndole que haga en las comisiones escrutadoras lo que la Registraduría no hizo en el preconteo. Es decir, reportar a partir de la información del formulario E11 el número total de sufragantes y de tarjetones depositados para que tengamos certeza si se cumplió o no con el umbral de participación”, explicó.

López aseguró que todas la preguntas fueron aprobadas por el 99 % de los votantes, a pesar de que, hasta el momento no haya alcanzado el umbral, y que por eso es importante conocer a partir de los escrutinios el resultado real del número de sufragantes que participaron del mecanismo popular el pasado domingo.

“Esto no es porque tengamos denuncias de fraude, sino que sencillamente porque tenemos que cumplir la ley y saber con certeza cuántos colombianos depositaron su voto y su tarjetón este domingo. Ya sabemos que todas las preguntas fueron con el 99 % aprobadas, pero ahora tenemos que saber si se cumplió con el umbral de participación”, explicó López.