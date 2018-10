Ley de financiamiento traerá más equidad: Presidente Duque

En medio del XX Congreso Internacional FITAC, sobre comercio internacional, que culmina hoy martes en Bogotá, el presidente Iván Duque defendió los pilares del proyecto de ley de financiamiento, o reforma tributaria, que será radicado entre hoy o mañana.

Precisó que busca mayor formalización que pueda traducirse en más equidad, y descartó que se trate de una iniciativa para favorecer al gran capital.

El mandatario agregó que uno de los principales objetivos es bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo, pero también facilitar la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital, para que tenga lugar la reconversión tecnológica y la transformación industrial.

“Quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35, 40 millones de pesos, no van a pagar más de lo que ya pagan”.

Sobre la polémica suscita por el cobro del IVA a nuevos productos de la canasta básica el Jefe de Estado afirmó que no se puede propiciar impuestos que generan inequidad, porque las personas de mayores ingresos son las que más se benefician de los productos exentos del IVA.

Según el director de la Dian, José Andrés Romero, replicarán algo que es tendencia mundial, y es gravar toda la canasta familiar y devolver luego esos recursos a los ciudadanos de menores ingresos.

Duque recordó que se proponen incentivos tributarios tanto para las empresas que inviertan en zonas rurales y generen empleos, así como para las denominadas empresas creativas.

En el liberalismo se oponen

El Partido Liberal anunció que no votará afirmativo el artículo del proyecto que pretende gravar la canasta familiar con IVA. “No a la desigualdad, no a la inequidad. No es atacando a los más necesitados como se construye una nueva Colombia que quiere regresar a la paz”, trinaron en la cuenta oficial de la colectividad.

Según el senador Mauricio Gómez, cerca de 11 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo y una familia pobre y una familia rica pagan el mismo dinero cuando suben los precios de los productos básicos proporcionalmente. “A unos les cuesta más que otros”.

Al respecto el representante Gustavo Estupiñán sostuvo que esa propuesta no representa equidad ni justicia social, y que por eso se opondrá “a semejante abuso hacia las clases menos favorecidas”.