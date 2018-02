Referendos en medio de la campaña política

Carlos Arias

Docente de la maestría en Comunicación Política de la U. Externado

Hay dos dinámicas que refrendan la tesis de que estos ejercicios son una estrategia electoral. Pese a que en este tipo de elecciones no confluyen las mismas personas que a las presidenciales pueden aglomerar una votación importante. Por otro lado, hay un interés electoral detrás para generar recordación en el candidato que abandera este tipo de iniciativas. El cronograma electoral fue publicado desde hace más de un año, quien diga que fue una coincidencia está mintiendo. Yo no creo que sea malo, es una dinámica propia de la política. Estamos hablando de personas que viven de la construcción del discurso, no es posible señalarlos como antiéticos o inmorales.