Representantes de Antioquia no apoyan la moción a Carrasquilla

La discusión iniciará al final de esta tarde, en la plenaria de la Cámara. Hace dos semanas en el Senado no se le dio trámite a la solicitud hecha por el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, para votar este recurso en plenaria, bajo el argumento de que la figura era improcedente.

El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, dijo que la moción no procede, toda vez que la solicitud elevada por los representantes citantes se refiere a presuntos señalamientos sobre hechos de su actividad personal, cuando no era Hacienda.

“En 75 días como ministro no ha incumplido con sus funciones. No estafó a ningún municipio. Las respectivas autoridades deben investigar a los alcaldes que accedieron a estos recursos y que no los ejecutaron de manera adecuada; a diferencia de algunos que sí cumplieron los objetivos contractuales”.

En contraste, el representante Muñoz advirtió que Carrasquilla, en su condición de funcionario, participó en el diseño de los bonos con el acto legislativo 01-2007 y en su reglamentación, y luego formuló, como exministro, su implementación.

“Fue su condición de exministro la que dio confianza a los alcaldes y concejos para aprobar que los municipios se involucraran en este descalabro financiero. Cobró por su asesoría, que, según se dijo en el Senado, fueron de 8.000 millones de pesos, pero después se confirmaron en 22.000”.

El representante John Jairo Roldán, del Partido Liberal, afirmó que Carrasquilla no “tumbó” a ningún municipio de Antioquia o del país, pues los concejos, con sus facultades, y los alcaldes, con su sabiduría, tomaron la decisión de endeudarse. “Hay que analizar por qué hay proyectos inconclusos y dineros embolatados, responsabilidad de los mandatarios”.

Según Muñoz, las deudas hoy ascienden en Antioquia a 76.000 millones, pues ninguno de los 16 municipios que entró al “Plan Carrasquilla” ha terminado de pagar.