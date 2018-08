Roberto Prieto declaró a favor de Musa Besaile

El empresario Roberto Prieto fue citado este martes como testigo en el proceso de pérdida de investidura que le adelanta el Consejo de Estado a Musa Besaile, de quien dijo no tener información sobre el pago de sobornos de Odebrecht en favor del excongresista.

“No me consta, no le puedo decir más nada su señoría. Al señor Musa Besaile no lo veo hace años, nunca me he reunido con él, ni me ha propuesto nada indebido”, expresó Prieto al ser indagado por parte de los magistrados de la Sección Quinta del alto tribunal.

La diligencia se realizó a puerta cerrada, pero la información se conoció por medio de la cuenta de Twitter de la Red de Veedurías.

El Consejo de Estado también había citado a la diligencia al excongresista Otto Bula, al exviceministro de transporte Gabriel García Morales, y al empresario Gabriel Dumar, sin embargo, los estos no se presentaron, por lo que el alto tribunal ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario su traslado para que rindan su versión en el proceso.

Además de este proceso por presuntas relaciones indebidas con Odebrecht, Besaile también tiene otro proceso de pérdida de investidura por su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga’. Dicha investigación inició luego de que el exparlamentario admitiera ante la Corte Suprema el pago de 2000 millones de pesos al exfiscal Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra por el caso de parapolítica, hecho que justificó por haber sido supuestamente extorsionado por parte de Moreno.